Modifiche alle procedure visti: cosa cambia per i viaggiatori russi verso l'Italia

I centri che gestiscono le domande per il visto verso l’Italia in Russia hanno introdotto una modifica importante: secondo quanto segnalato dall’Associazione dei tour operator della Russia (ATOR), non è più ammessa la presentazione dei documenti tramite intermediari come agenti, corrieri o rappresentanti autorizzati. La novità richiede che il richiedente si presenti di persona al centro visti con il passaporto e la prenotazione online confermata, cambiando così un meccanismo che fino a poco tempo fa permetteva a terze parti di semplificare la pratica per il turista.

La decisione è stata collegata a un’indagine che coinvolge l’ambito diplomatico: le autorità stanno verificando un presunto sistema di rilascio di visti Schengen irregolari tramite l’ambasciata italiana in un paese estero. Secondo ATOR, lo scandalo avrebbe portato all’arresto dell’ex ambasciatore italiano in Uzbekistan e alla luce sono emerse accuse riguardanti il rilascio di permessi per cittadini russi che non avrebbero soddisfatto i requisiti di ingresso.

In questo clima, le procedure consuete sono state inasprite per tutelare la trasparenza.

Cosa cambia per i viaggiatori russi

La conseguenza immediata è che agenti e delegati non possono più consegnare le pratiche in luogo del turista; il richiedente deve essere presente alla propria fascia oraria prenotata. Questa modifica potrebbe tradursi in tempi di attesa più lunghi per ottenere un appuntamento e in controlli più approfonditi sui documenti forniti, come le prenotazioni alberghiere, le dichiarazioni di reddito e la motivazione del viaggio.

Per chi organizza viaggi con breve anticipo, la novità richiede una pianificazione più accurata per evitare ritardi o rifiuti dovuti a incongruenze formali.

Impatto sulle pratiche e sui tempi

Con l’obbligo della presenza personale cresce la probabilità di verifiche documentali aggiuntive: i centri visti possono richiedere prove di soggiorno, coperture assicurative valide e biglietti aerei confermati. Questo significa che la fase di controllo sarà più meticolosa, con una maggiore attenzione su coerenza e completezza delle carte presentate. Per i turisti ciò comporta il rischio di ritardi nell’elaborazione della domanda se i documenti non rispettano gli standard richiesti o se l’appuntamento non è gestito correttamente.

Eccezioni e ruolo dei tour operator

ATOR ha precisato che sono previste eccezioni limitate: poche società continueranno a operare come intermediari, ma solo quando il cliente acquista un pacchetto turistico completo che includa hotel, volo e assicurazione. In questi casi il centro visti può accettare l’accreditamento dell’operatore, riducendo la necessità della presenza fisica individuale per ogni singola pratica. Si tratta di una misura mirata a mantenere attive le prenotazioni organizzate dai tour operator riconosciuti, pur stringendo i controlli sui canali considerati a rischio.

Condizioni per l’accreditamento

Le aziende autorizzate devono comprovare la loro affidabilità tramite procedure di accreditamento specifiche: la possibilità di presentare documenti per conto dei clienti è vincolata alla vendita di un pacchetto turistico completo e alla capacità dell’operatore di esibire conferme contrattuali. Queste restrizioni mirano a limitare l’uso di intermediari non verificati e a garantire che solo soggetti accreditati possano saltare l’obbligo di presenza personale, riducendo così il margine per pratiche irregolari.

Reazioni istituzionali e pratiche quotidiane

Da parte italiana, alcuni centri come il servizio VMS a Mosca hanno dichiarato di non avere informazioni aggiornate sui nuovi requisiti e hanno rimandato le richieste di chiarimento al consolato italiano. Nel frattempo, ATOR ha informato i propri associati delle novità e ha sottolineato la necessità di adeguarsi. Per i viaggiatori e gli operatori del settore turistico la parola d’ordine è prudenza: verificare i requisiti prima di prenotare e considerare tempistiche più ampie per l’ottenimento del visto.

Consigli pratici per chi deve richiedere il visto

Per chi deve avviare la procedura, il suggerimento fondamentale è presentarsi al centro con il passaporto in originale e la prenotazione dell’appuntamento online confermata; preparare in anticipo documenti comprovanti alloggio, mezzi finanziari e assicurazione sanitaria è essenziale. Se possibile, utilizzare tour operator accreditati che offrono pacchetti completi può ridurre difficoltà burocratiche, ma è sempre consigliabile verificare l’accreditamento e prevedere tempi supplementari per la lavorazione della pratica. In un contesto di maggiore attenzione alla regolarità dei visti, la buona documentazione è la miglior difesa contro ritardi o rifiuti.