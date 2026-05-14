Al summit tra Donald Trump e Xi Jinping, il leader cinese ha evocato la “Trappola di Tucidide”. Ma, che cos’è esattamente? Ecco il suo significato.

Cina-Usa, Xi Jinping evoca a Donald Trump la “Trappola di Tucidide”

Durante il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump, il leader cinese ha evocato la “Trappola di Tucidide”, ovvero una delle formule più citate negli ultimi anni nel dibattito strategico internazionale, al fine di mandare un chiaro messaggio agli Usa, ovvero che la rivalità tra Washington e Pechino non dove diventare uno scontro aperto.

Xi Jinping ha infatti invitato gli Stati Uniti a considerare la Cina come “un partner e non un rivale”, nonostante il periodo sia non proprio roseo tra le due superpotenze, tra commercio, intelligenza artificiale e Taiwan. Ma, che cos’è esattamente la “Trappola di Tucidide”?

Cina-Usa, che cos’è la “Trappola di Tucidide” evocata da Xi Jinping a Donald Trump? Il significato

Che cos’ è la “Trappola di Tucidide” citata da Xi Jinping a Donald Trump? L’espressione è stata resa celebre dal politologo americano Graham Allison, docente dell’università di Harvad e autore del saggio “Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?” Questa teoria si ispira alla guerra del Peloponneso raccontata dallo storico greco Tucidide, secondo cui il conflitto tra Sparta e Atene sarebbe nato dalla crescita della potenza ateniese e dalla paura che questa ascensa provocò nella Sparta dominante.

Oggi dunque, secondo l’analisi di Allison, la Cina sarebbe la potenza in ascesa mentre gli Stati Uniti la potenza dominante. In pratica Xi Jinping ha ripreso questo concetto per mandare un messaggio diplomatico a Trump, ovvero evitare che la rivalità degeneri.