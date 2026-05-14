Un violento incidente ha attirato grande attenzione per la dinamica insolita e quasi surreale dell’impatto. Avvenuto a un incrocio regolato da semaforo durante una svolta, l’episodio ha generato una scena fuori dall’ordinario: una moto appesa al semaforo, diventata rapidamente virale per la sua spettacolarità e per le modalità eccezionali con cui si è sviluppata la collisione.

Incidente violento a un incrocio: la moto finisce appesa al semaforo

A Delta, sobborgo situato a sud di Vancouver nella Columbia Britannica, il 9 maggio si è verificato un grave incidente stradale tra un’auto e una moto all’altezza dell’incrocio tra Scott Road (civico 7100), 72nd Avenue e 120th Street. Secondo le ricostruzioni e le immagini delle telecamere di sorveglianza, una BMW di colore argentato stava effettuando una svolta a sinistra quando si è trovata improvvisamente di fronte una Suzuki GSX-R750 in arrivo ad alta velocità.

Il motociclista ha avuto pochissimi istanti per reagire e ha frenato con forza. Questo ha influenzato la dinamica dell’impatto, avvenuto in modo violento contro la parte anteriore destra dell’auto. La collisione ha proiettato la moto verso l’alto: appoggiandosi per un istante sul cofano, la GSX-R750 ha preso slancio e si è sollevata fino a colpire la struttura del semaforo.

La moto finisce appesa al semaforo: soccorsi e conseguenze

Dopo l’urto, la motocicletta è rimasta in una posizione anomala, incastrata sul palo del semaforo e sospesa a diversi metri d’altezza, con una stima di circa 4–5 metri dal suolo. L’auto ha riportato danni rilevanti su un lato, mentre il conducente sarebbe rimasto illeso. Il motociclista, invece, sarebbe stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite serie ma non letali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Delta, appartenenti alla sezione locale 1763 dell’IAFF, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato alla rimozione del mezzo dal palo.