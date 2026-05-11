Intorno alle ore 21.40 di ieri, domenica 10 maggio 2026, si è verificato un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte due moto, che si sono scontrate tra loro. Morti due ragazzi di appena vent’anni.

Terribile incidente stradale: scontro tra due moto

Tragico incidente stradale ieri sera, domenica 10 maggio 2026, intorno alle ore 21.40, quando due moto si sono scontrate all’incrocio tra viale Marconi, via Pincherle e via di Valico San Paolo a Roma.

L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunte anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Le due moto sono già state poste sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, una moto stava percorrendo viale Marconi arrivando dall’Eur, l’altra sarebbe arrivata lateralmente da via di Valico San Paolo.

Terribile incidente stradale a Roma: morti sul colpo due ventenni

Sono ancora in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente stradale di ieri sera in viale Marconi a Roma, che ha visto lo scontro violento tra due moto. Entrambi i centauri sono morti sul colpo, a nulla infatti è servito l’intervento dei soccorsi del 118.

Le vittime erano entrambe giovanissime, avevano solamente 22 anni.