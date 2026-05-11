Biennale Arte 2026, Padiglioni di Timor-Leste e Lettonia

Venezia, 11 mag. (askanews) – Alla Biennale Arte 20026 il Padiglione della Repubblica Democratica di Timor-Leste alla sua seconda partecipazione presenta Across Words a cura di Loredana Pazzini Paracciani. Al centro del padiglione troviamo Tais Don, un’opera della novantenne tessitrice e attivista Veronica Pereira Maia, creata per commemorare le 271 vittime del massacro di Santa Cruz, avvenuto a Dili il 12 novembre 1991 durante l’occupazione indonesiana.

Mentre il tais è un tessuto tradizionale realizzato a mano, prevalentemente da donne, caratterizzato da motivi e forme, Pereira Maia ha iscritto su ciascuno dei cinque pannelli i nomi delle vittime. Analfabeta essa stessa, Pereira Maia ha utilizzato un’approssimazione dell’alfabeto, traducendo il sapere orale, il linguaggio scritto e la resilienza culturale in forma materiale.

Per secoli, il patrimonio immateriale di Timor-Leste è stato trasmesso verbalmente da oltre trenta idiomi locali distinti ed è solo nell’ultimo trentennio, dal referendum per l’indipendenza del 1999 ad oggi, che il tetum prasa è passato dall’essere un idioma esclusivamente orale a lingua ufficiale per trascrivere attività governative, educative e letterarie. In dialogo con Tais Don, sono presentate le installazioni audiovisive: Cuale (Flow) di Etson Caminha e Fraze ne’ebé seidauk hotu (An Unfinished Sentence) di Juventino Madeira.

Commissionate appositamente per il padiglione e create in profonda sintonia tra loro, queste due opere esplorano l’identità culturale attraverso un viaggio sonoro e visivo nella polifonia di lingue e forme comunicative di Timor-Leste. Loredana Pazzini Paracciani.: “Riunendo artisti appartenenti a diverse generazioni, il padiglione si propone di decolonizzare lo sguardo dell’osservatore, orientandosi verso un processo di comprensione del Timor- Leste inteso non come entità statica ma come una società in costante evoluzione.”Il Padiglione della Lettonia presenta una nuova opera del duo di artisti interdisciplinari Mareunrol’s, Rolands Peterkops e Marite Masti a-Peterkopa, in dialogo con lo stilista di moda alternativa Bruno Birmanis e con gli archivi delle Untamed Fashion Assemblies, una serie di eventi sperimentali di moda, arte e performance fondata da Birmanis, che si sono svolti a Riga tra il 1990 e il 1999. Curata da Inga Lace e Adomas Narkevicius, la mostra mette in relazione passato e presente, evidenziando il pensiero utopico nei momenti di transizione. Si interroga su come immaginazione collettiva, desiderio e visibilità vengano prodotti quando i sistemi politici ed economici cambiano. L’installazione è concepita come un backstage, uno spazio di preparazione, lavoro invisibile e improvvisazione. L’appendiabiti, un oggetto onnipresente in ogni backstage, diventa un dispositivo di contenimento e un’architettura narrativa, mentre motivi ricorrenti come uccelli e sculture tessili evocano ricordi di volo, rischio e fragilità.