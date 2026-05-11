Incidente mortale a viale Marconi: due giovani motociclisti perdono la vita

Il 10 maggio due ragazzi di 22 anni hanno perso la vita in un incidente a viale Marconi, allincrocio con via Pincherle e via del Valco di San Paolo; la polizia locale indaga e il comitato chiede interventi urgenti

La sera del 10 maggio un grave incidente stradale ha sconvolto il tratto sudovest di Roma. Allincrocio tra viale Marconi, via Pincherle e via del Valco di San Paolo due motociclisti di 22 anni sono rimasti coinvolti in una collisione che non ha lasciato scampo ad entrambi. Il luogo dellimpatto è noto ai residenti per la sua pericolosità e la notizia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle intersezioni urbane.

Le squadre di soccorso sono arrivate sul posto, ma il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso delle vittime. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale che hanno sequestrato i mezzi e avviato i rilievi per ricostruire laccaduto. Le famiglie delle due giovani vittime sono state informate e la comunità locale è sotto shock.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro si è verificato nella serata del 10 maggio allincrocio tra viale Marconi, via Pincherle e via del Valco di San Paolo. Le due moto coinvolte erano una Himalayan Scram 411 in arrivo da via Pincherle e una Triumph 400 proveniente da viale Marconi. I conducenti, entrambi ventiduenni e di nazionalità italiana, sono deceduti a seguito dellimpatto.

Sul posto sono stati effettuati rilievi accurati per stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità.

Le vittime e i veicoli

I due ragazzi erano residenti in zone distinte della città: uno nel quartiere di Prima Porta e laltro nel Gianicolense. Le autorità hanno identificato i mezzi e proceduto al loro sequestro come previsto per le indagini. Luso di nomi dei modelli delle moto serve a chiarire il contesto del sinistro e può essere utile agli esperti nella ricostruzione tecnica. Rimane in corso laccertamento sulle condizioni di entrambi i veicoli e sulleventuale influenza di fattori esterni come la visibilità o lo stato dellasfalto.

Indagini e rilievi

La responsabilità di ricostruire laccaduto è affidata alla polizia locale del VIII gruppo Tintoretto, con il supporto dei carabinieri della Stazione San Paolo e della compagnia dellEur per la gestione della scena. I rilievi tecnici comprendono misurazioni, analisi delle tracce e la raccolta di testimonianze. Lapproccio investigativo mira a chiarire gli elementi fondamentali della dinamica, come la direzione di marcia, la velocità stimata e eventuali manovre che abbiano preceduto limpatto, per poi ricostruire una sequenza quanto più possibile aderente ai fatti.

Tempistiche e attività sul posto

Gli agenti hanno lavorato sino a tarda notte per completare i rilievi e permettere il recupero dei corpi e dei mezzi. Il sequestro delle moto è una prassi che consente di eseguire verifiche tecniche approfondite, comprese eventuali analisi meccaniche e fotografica della scena. Le indagini proseguiranno con lanalisi delle testimonianze raccolte e, se necessario, con luso di filmati di videosorveglianza o di eventuali registrazioni amatoriali che possano fornire ulteriori elementi per la ricostruzione.

La richiesta dei residenti e il contesto urbano

Questo tragico episodio ha riacceso le proteste del gruppo denominato Comitato contro l incrocio della morte Marconi Valco di San Paolo, che da tempo segnala la pericolosità della zona. I rappresentanti del comitato hanno pubblicato sui social un appello alle istituzioni chiedendo interventi immediati e concreti in uno degli incroci considerati piu critici della città. La pressione cittadina chiede soluzioni che vanno dalla revisione della segnaletica a interventi strutturali per migliorare la sicurezza stradale.

Nel contesto più ampio, il bilancio delle vittime della strada a Roma nel corso del 2026 è stato al centro di attenzioni: le autorità cittadine indicano un aumento dei casi e una distribuzione degli incidenti sia nellarea urbana che sul Grande Raccordo Anulare e nellhinterland. Questi dati vengono spesso citati dal comitato come argomentazione per accelerare interventi di prevenzione, controlli più serrati e campagne di sensibilizzazione rivolte ai conducenti, con lobiettivo di ridurre il numero di tragedie come quella del 10 maggio.