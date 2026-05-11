Il periodo di maggio spesso coincide con il cambio gomme un evento che per milioni di automobilisti consiste con il lasciare la macchina ferma dal gommista per qualche ora al fine di avere nuove “calze” adatte al cambiamento delle temperature tipico delle estate, si tratta di un passaggio fondamentale in particolare per la sicurezza su strada.
Le sanzioni in caso di mancato passaggio
Se per qualche motivo si dovesse venire fermati ed ad un controllo delle Forze dell’Ordine ci si trova sprovvisti delle gomme estive si può incorrere in sanzioni gravi sia in termini di portafoglio che di usabilità del proprio mezzo.
Infatti chi viene fermato sprovvisto di gomme estive non rispetta l’articolo 78 del codice della strada, legato alle caratteristiche costruttive del veicolo, in questo caso sarebbero alterate e che prevede a partire dal 16 maggio di viaggiare obbligatoriamente su strada con pneumatici di mescola estiva.
In termini monetari il soggetto non in regola rischia una multa che oscilla da un minimo di 430 euro – solitamente attribuito se si viene fermai su strada urbana – ad un massimo di 1.731 euro – di solito attuato in caso di posto di blocco su rete autostradale dove i controlli della PolStrada sono più severi.
La scadenza da rispettare
La scadenza che gli automobilisti devono tenere a mente è un periodo che di norma, vale anche per il 2026, va dal 15 aprile (quando scade l’obbligo degli pneumatici invernali) al 15 maggio dando un mese di tempo ai cittadini per adeguarsi.
E’ importante quindi riuscire a cambiare le gomme in questi 30 giorni per non avere problemi di alcun tipo. Ricordiamo di rispettare le misure e gli indici di velocità dichiarati sul libretto di circolazione, così come le misure.
Scegliere misure non corrispondenti al libretto comporta una sanzione amministrativa. Inoltre se si eccede con il codice di velocità va bene è fondamentale infatti non scegliere gomme dal codice più basso rispetto a quello minimo segnato sul libretto.