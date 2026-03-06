Le Ferrari in testa alle prime prove libere del GP Australia: Leclerc davanti a Hamilton

La prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2026 ad Albert Park ha evidenziato un avvio sorprendente per la Ferrari, con Charles Leclerc al comando della classifica tempi. Il monegasco ha fermato il cronometro sull’1’20″267, prestazione che ha messo in luce il potenziale della vettura su un circuito ricco di curve lente e mediamente veloci.

Alle spalle della prima rossa si è piazzato un altro nome illustre: Lewis Hamilton, staccato di +0″469, mentre Max Verstappen ha chiuso la top three. Nonostante i riscontri di tempo, la sessione è stata segnata da diverse difficoltà meccaniche e stop che hanno condizionato il lavoro di molte squadre.

La prestazione di Ferrari e l’ordine in pista

La Ferrari è apparsa competitiva soprattutto nel terzo settore del tracciato, dove le pendenze e le curve veloci sembrano valorizzare la messa a punto scelta dal team. Il miglior tempo di Leclerc in 1’20″267 gli ha garantito il ruolo di riferimento per i rivali, ma è bene sottolineare che si trattava della prima sessione del weekend: le libere servono principalmente per raccogliere dati e verificare assetti e consumi.

La top three e i distacchi

Dietro a Leclerc si è piazzato Lewis Hamilton, che ha confermato la bontà dell’ambientamento della sua vettura in configurazione da long run. Terzo tempo per Max Verstappen, che non è riuscito a emergere in modo netto ma resta sempre un riferimento che i diretti avversari devono monitorare. I distacchi tra i primi sono contenuti, elemento che preannuncia una lotta serrata nelle prossime fasi del weekend.

Problemi tecnici e squadre in affanno

La sessione non è stata priva di imprevisti: la McLaren ha registrato difficoltà con la monoposto di Lando Norris a causa di un problema al cambio che ha costretto il pilota a fermarsi ai box senza completare rilevanti passaggi. Anche Oscar Piastri ha lamentato disturbi che hanno limitato il suo programma.

Aston Martin e Williams: guai e soste forzate

L’altra grande sorpresa negativa è stata l’Aston Martin, costretta a una prova estremamente ridotta: solo tre giri per Lance Stroll, mentre Fernando Alonso è rimasto ai box per buona parte della sessione a causa di un guasto alla power unit. Anche la Williams ha avuto il suo momento critico quando la macchina di Alexander Albon si è fermata in pista generando la prima bandiera gialla della sessione; questo ha limitato le possibilità di verifica dei set-up da parte del team.

Rookie, incidenti minori e altri episodi

Tra gli elementi positivi della sessione va segnalata la buona prova del rookie della stagione: la Racing Bulls di Lindblad ha mostrato ottimi cenni di competitività, piazzandosi in sesta posizione e attirando l’attenzione degli osservatori. Non sono mancati piccoli incidenti come la perdita dello specchietto anteriore destro sulla vettura di Sergio Perez o il ‘piattellamento’ di una gomma che ha provocato una sbandata senza conseguenze gravi.

Tempistiche e programma del weekend

Quella di oggi è stata solo la prima delle due sessioni di libere previste per la giornata: le FP2 saranno il banco di prova per consolidare le scelte di assetto in vista delle qualifiche. I team utilizzeranno le prossime ore per analizzare i dati raccolti e per intervenire su problemi emersi, con particolare attenzione alle temperatura gomme e ai ritmi di gara su long run.

Cosa significano questi segnali per il resto del weekend

I tempi registrati da Leclerc e Ferrari rappresentano un’indicazione importante ma non definitiva: in Formula 1 la variabilità delle condizioni, le differenti strategie di mescole e il lavoro con i pieni di carburante possono ribaltare la situazione nelle qualifiche e in gara. Le difficoltà tecniche viste su alcune monoposto, in particolare quelle legate alla power unit e al cambio, obbligano i team a una corsa contro il tempo per garantire affidabilità e performance.

Le prossime sessioni determineranno chi saprà trasformare le indicazioni delle libere in risultati concreti.