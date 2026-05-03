Antonelli trionfa a Miami e rende omaggio ad Alex Zanardi

Kimi Antonelli firma una vittoria carica di significato a Miami, dedica il trionfo ad Alex Zanardi morto il 1° maggio e vede la sua leadership del mondiale consolidarsi tra pole, penalità e sfide con McLaren, Ferrari e Red Bull

Il Gran Premio di Miami del 3 maggio 2026 ha consegnato un risultato che va oltre la mera classifica: Kimi Antonelli ha trionfato e, nel momento della celebrazione, ha voluto dedicare il successo a Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio. Il gesto del pilota bolognese si è inserito in un fine settimana intenso, segnato da pole position, sprint race e aggiornamenti tecnici che hanno rimesso in gioco diverse scuderie.

Il weekend ha evidenziato contrasti sportivi e momenti di forte valore simbolico: dalla vittoria della McLaren nella sprint race al confronto serrato in pista con la Mercedes, passando per le novità portate dalla Ferrari e il ritorno competitivo della Red Bull. All’interno di questo quadro, la dedica di Antonelli ha aggiunto una dimensione umana alla corsa, ricordando la figura di Zanardi sia dentro sia fuori dal mondo delle competizioni.

La vittoria e la dedica

Sul podio Antonelli ha scelto di rivolgere il primo pensiero a Alex Zanardi, sottolineando l’importanza del momento per lui e per il team. In conferenza post gara il pilota ha ringraziato pubblicamente la squadra e la famiglia, definendo il successo come «solo l’inizio» e ricordando che la strada resta lunga.

L’espressione di gratitudine ha riconosciuto il lavoro fatto dal box e il sostegno ricevuto negli ultimi eventi; un’attenzione che ha dato valore morale a una vittoria ottenuta anche grazie a una gestione attenta del weekend.

Il significato del tributo

Il ricordo di Zanardi è stato al centro della cerimonia d’apertura del Gran Premio: i piloti schierati in pista, un minuto di silenzio e il tabellone a ricordare il suo nome e la sua immagine hanno dato un tono solenne al weekend. La vicinanza tra la scomparsa del campione paralimpico e un momento di grande visibilità per la Formula 1 ha fatto emergere il valore simbolico dell’omaggio, richiamando anche il parallelo storico con la memoria di Ayrton Senna, scomparso lo stesso giorno diversi anni prima.

Il quadro sportivo del weekend

La McLaren ha dominato la sprint race con Lando Norris davanti a Oscar Piastri, mentre nelle qualifiche è stato proprio Kimi Antonelli a conquistare la pole position per la domenica, impresa che gli permette di guardare con fiducia al prosieguo della stagione. La griglia ha visto al via anche Max Verstappen e Charles Leclerc, con la Ferrari in grado di inserirsi nella lotta grazie agli aggiornamenti tecnici portati a Miami. Tuttavia la corsa non è stata esente da polemiche: Antonelli ha subito conseguenze per questioni legate ai track limits, con penalità che hanno inciso sul risultato finale e favorito il recupero di alcuni avversari in classifica.

Posizioni e penalità

La gara ha registrato una lotta per le posizioni d’onore con George Russell e Lewis Hamilton protagonisti di sorpassi e contatti strategici; la penalità inflitta ad Antonelli per aver oltrepassato ripetutamente la linea bianca ha contribuito a rimescolare l’ordine d’arrivo, consentendo a Russell di guadagnare terreno. Nonostante qualche errore di gestione in partenza e la sanzione ricevuta, Antonelli ha mostrato determinazione nel limitare i danni e mantenere la leadership del mondiale.

Impatto sulla classifica e prospettive

Il risultato di Miami ha modificato gli equilibri di vetta: Antonelli conserva la leadership con un margine, mentre George Russell si avvicina a pochi punti dal comando e Charles Leclerc rimane nella lotta pur con un distacco maggiore. La stagione si sviluppa quindi in una fase molto combattuta, dove ogni aggiornamento aerodinamico e ogni scelta di strategia possono rivelarsi determinanti. I team hanno già manifestato l’intenzione di intervenire poco sulle qualifiche se i pacchetti attuali continueranno a offrire performance positive, pur sottolineando come la competitività sia ancora in evoluzione.

Il ruolo delle modifiche tecniche

Gli interventi portati in pista, in particolare dalla Ferrari e dalla McLaren, hanno dimostrato che gli sviluppi a livello aerodinamico e delle sospensioni possono cambiare velocemente la gerarchia provvisoria delle squadre. Antonelli e gli avversari dovranno quindi bilanciare rendimento in gara e performance in qualifica per massimizzare i punti, mentre i team continueranno a lavorare sui dettagli per ottenere vantaggi misurabili nelle prossime tappe del campionato.

Orario di partenza e copertura televisiva

Per ragioni meteorologiche l’organizzazione ha anticipato la partenza del Gran Premio di Miami, fissandola alle ore 19:00 italiane (13:00 locali), con l’obiettivo di evitare il peggioramento delle condizioni atteso nel pomeriggio. La diretta è stata trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con streaming disponibile su Sky Go e Now; in chiaro la differita è andata in onda su TV8 in serata. Queste scelte di programmazione hanno garantito la massima copertura del weekend nonostante le incognite meteo.

Il successo di Antonelli a Miami combina valore sportivo e richiamo emotivo: la dedica a Alex Zanardi ha reso il trionfo un momento condiviso, mentre la competizione resta apertissima. Per i prossimi appuntamenti il leader del mondiale dovrà lavorare su qualifica e partenza per limitare il rischio di errori e penalità, in una stagione che si preannuncia lunga e combattuta.