Un pezzo di storia della Formula 1 se n’è andato. Eddie Jordan, fondatore del team che portava il suo nome, è morto all’età di 76 anni, a pochi giorni dal suo 77° compleanno.

La notizia, che ha scosso il mondo delle corse, è stata confermata dalla sua famiglia. “È venuto a mancare serenamente, circondato dai suoi cari, a Città del Capo”, hanno dichiarato, spiegando che Jordan aveva lottato contro una forma aggressiva di cancro alla prostata negli ultimi 12 mesi.

L’uomo che ha dato vita a una delle squadre più iconiche della Formula 1. Eddie Jordan, nato a Dublino il 30 marzo, Eddie è stato appassionato di motori fin da ragazzo. Un pilota negli anni ’70, prima di trasformarsi in imprenditore. Nel 1979, fonda l’Eddie Jordan Racing. Un passo importante, ma sarà nel 1991 che il suo team fa il grande salto in F1, diventando Jordan Grand Prix. E lì nasce un legame speciale con Michael Schumacher , che debuttò proprio con lui.

I momenti di gloria arrivano tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio. Il 1998 resta il picco massimo. Durante il GP del Belgio, il team raggiunge l’apice: Damon Hill e Ralf Schumacher arrivano primo e secondo, un risultato mai più eguagliato nella storia del team. Ma l’anno successivo è quasi un sogno. Heinz-Harald Frentzen lotta per il titolo mondiale, arrivando terzo dietro Hakkinen e Irvine. Un’impresa che fa battere il cuore a milioni di tifosi.

Poi, però, tutto cambia. Dopo aver lasciato la Formula 1 nel 2005, Eddie non è mai stato lontano dai riflettori. Opinista televisivo, fondatore di un podcast seguito da migliaia di appassionati, e anche investitore, con partecipazioni in vari settori. Ma la sua vita cambia quando arriva una diagnosi terribile. A dicembre scorso, Eddie Jordan confessa di essere malato: “Un cancro alla prostata e alla vescica, che si è diffuso alla colonna vertebrale e al bacino. È diventato aggressivo”. Nonostante la battaglia, aveva detto di essere fiducioso nelle sue prospettive: “Ottime, per il futuro”.

Nonostante il coraggio, la malattia ha avuto la meglio. Un uomo che ha vissuto per la passione, per le corse, per i suoi sogni, oggi lascia un vuoto incolmabile. Jordan non è solo un nome legato ai motori, ma è stato un simbolo di determinazione, passione e anche di coraggio.