Norris guida la griglia della sprint a Miami, Antonelli sorprende

La sessione di qualifiche sprint al Gran Premio di Miami ha riservato sorprese e conferme: Lando Norris (McLaren) ha ottenuto la pole position con il tempo di 1’27″869, davanti al sorprendente Kimi Antonelli (Mercedes) a 1’28″091. La griglia definita in serata disegna uno scenario molto combattuto per la Sprint in programma domani alle ore 18 italiane.

Dietro ai due di testa si piazzano Oscar Piastri (1’28″108) e Charles Leclerc (1’28″239), mentre Max Verstappen chiude il primo segmento di fila alta in quinta posizione con 1’28″461.

Queste qualifiche hanno messo in evidenza come gli aggiornamenti portati dalle scuderie e il ritorno in pista dopo la pausa abbiano rimescolato le carte: la qualifica sprint funziona come un mini-evento che premia il giro singolo ma anticipa scenari utili per la gara.

Nel gruppo di testa figurano anche George Russell (1’28″493) e Lewis Hamilton (1’28″618), a testimonianza di una lotta tra squadre relativamente compressa sui valori del giro secco.

La classifica e i riscontri cronometrici

La top ten delle qualifiche racconta un quadro preciso: Norris, Antonelli, Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell, Hamilton, Franco Colapinto, Isack Hadjar e Pierre Gasly.

I tempi ufficiali riflettono margini ridotti fra i migliori: tra il primo e il quarto ci sono meno di quattro decimi, un dato che sottolinea quanto il grip e la gestione degli pneumatici abbiano pesato nelle ultime tornate. Il crono di Norris (1’27″869) è stato il riferimento del Q3, mentre Antonelli si è distinto per un ultimo tentativo particolarmente incisivo che gli ha permesso di scalare posizioni nonostante qualche episodio di scivolamento nel corso della sessione.

Tempi chiave e percorsi dei piloti

Alcuni piloti hanno pagato errori o inconvenienti: nelle fasi iniziali Russell ha faticato a trovare l’assetto ideale e la Mercedes ha mostrato luci e ombre, mentre in FP1 era emersa una criticità tecnica sulla power unit della vettura di Antonelli, prontamente gestita dal team ma con impatto sulla preparazione. Da sottolineare l’ottavo posto di Franco Colapinto, che ha capitalizzato una guida pulita, e la rimonta in top10 di Pierre Gasly per Alpine, confermando la competitività delle squadre di centroclassifica.

Reazioni e implicazioni per la Sprint

Le parole del vincitore sintetizzano l’umore del paddock: Norris ha commentato con soddisfazione il feeling con la McLaren sul tracciato dell’Hard Rock Stadium, confermando la bontà degli aggiornamenti portati dal team. Sul fronte Ferrari, la delusione è palpabile: nonostante un avvio positivo nelle prove libere, la vettura non ha trovato il guizzo definitivo sul giro secco nel Q3 e Leclerc ha ammesso errori nel proprio tentativo. Questo lascia la Rossa con il compito di lavorare sulla gestione delle gomme e sul bilanciamento per provare a recuperare nelle fasi di gara.

Sfide tattiche e punti critici

Tra gli aspetti da monitorare ci sono il caldo e le condizioni del circuito: durante le prove la temperatura dell’asfalto aveva raggiunto valori alti, un elemento che influenza il degrado delle mescole e il comportamento delle power unit. Le squadre come McLaren e Red Bull hanno mostrato upgrade interessanti, mentre la Mercedes appare divisa tra potenziale e affidabilità. Domani la sprint darà indicazioni immediate sulla consistenza del passo gara e sulle strategie di partenza, con sorpassi e variabili che potrebbero rimescolare ulteriormente la classifica.

Che cosa guardare domani

La Sprint sarà un banco di prova per valutare la tenuta delle novità tecniche e la capacità dei piloti di trasformare la posizione in griglia in risultato. Occhi puntati su Norris e Piastri per la McLaren, su Antonelli per la Mercedes e su Leclerc per la Ferrari: ciascuna delle loro performance offrirà spunti diversi per interpretare il weekend. Più in basso, nomi come Colapinto, Hadjar e Gasly possono sfruttare opportunità in partenza e nelle prime curve, mentre i team tecnici continueranno a lavorare sui dettagli per le gare successive. In sintesi, la qualifica ha acceso aspettative e lasciato aperte molte domande che la Sprint dovrà cominciare a rispondere.

Nota finale

La griglia composta con Norris in pole e Antonelli subito dietro promette un avvio di Sprint intenso: la lettura dei dati nelle prime fasi di gara sarà fondamentale per comprendere se il risultato delle qualifiche riflette un valore di breve termine o l’inizio di una nuova tendenza per il resto del campionato.