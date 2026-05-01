Primo Maggio, Meloni rivendica occupazione in aumento e il principio del salario giusto

In occasione del Primo Maggio il presidente del Consiglio Giorgia meloni ha pubblicato un messaggio su X per sottolineare il valore quotidiano del lavoro e ribadire che la politica deve essere giudicata dai risultati concreti. Nel post, datato 1 maggio 2026, la premier ha richiamato l’attenzione sulle iniziative del suo esecutivo per migliorare le condizioni occupazionali, presentando un bilancio di misure e risultati.

Tra i numeri citati dal governo ci sono oltre 1.200.000 nuovi occupati, la riduzione di circa 550.000 posizioni precarie e il raggiungimento del livello più alto di occupazione femminile della storia italiana. Questi dati, secondo l’esecutivo, accompagnano interventi come il taglio del cuneo fiscale, incentivi all’assunzione e provvedimenti per la sicurezza sul lavoro, descritti come elementi chiave di una strategia di lungo periodo.

I dati e il loro significato

Il governo presenta questi indicatori come la prova di una direzione politica che mira a stabilizzare il mercato del lavoro e a rafforzare la partecipazione femminile. Il riferimento a oltre 1,2 milioni di occupati in più e a 550mila precari in meno viene utilizzato per argomentare un cambio di passo sul fronte delle politiche del lavoro, pur riconoscendo che i numeri non esauriscono tutte le criticità.

L’esecutivo invita a valutare i risultati nel contesto di misure concrete e non di slogan mediatici.

Il principio del salario giusto

Tra gli elementi più ribaditi c’è il concetto di salario giusto, descritto come principio guida del recente decreto lavoro. Per il governo il salario giusto significa che le risorse pubbliche devono essere destinate a chi rispetta i lavoratori e applica contratti corretti, e non a chi ricorre a forme di sottopagamento o a contratti pirata. L’obiettivo dichiarato è valorizzare la contrattazione di qualità e colpire chi concorre sul prezzo del lavoro sfruttando le persone.

Le misure indicate dall’esecutivo

Nel messaggio sono richiamati interventi concreti: il taglio del cuneo fiscale come strumento per aumentare il reddito netto dei lavoratori e gli incentivi all’occupazione per sostenere l’assunzione, oltre a una serie di iniziative per la sicurezza sul lavoro. Il governo ha anche inserito nel pacchetto normativo strumenti per contrastare il caporalato digitale, intendendo con questo termine le moderne forme di sfruttamento lavorativo mediate dalla tecnologia.

Implementazione e controllo

Il decreto lavoro, approvato in Consiglio dei Ministri, punta a combinare incentivi e vincoli: alle imprese che usufruiscono di risorse pubbliche si chiede il rispetto delle regole contrattuali e retributive. Il governo insiste sul fatto che la tutela del lavoro passi attraverso controlli più incisivi e meccanismi che impediscano l’emersione di forme di concorrenza sleale basate sullo sfruttamento.

Le risposte dall’opposizione

La reazione del campo progressista non si è fatta attendere. Pasquale Tridico, europarlamentare proveniente dall’INPS e dal Movimento 5 Stelle, ha definito la proposta del salario giusto come retorica priva di una vera svolta normativa. Tridico ha richiamato la presenza di una direttiva europea sui salari minimi e l’importanza dell’art. 36 della Costituzione, sostenendo che manca una tutela legale minima del salario efficacemente indicizzata all’inflazione per contrastare il fenomeno del lavoro povero.

Critiche del Partito Democratico

Anche dal Partito Democratico è arrivata una forte critica: il senatore Marco Meloni ha accusato la destra di svuotare termini come dignità e sicurezza, sostenendo che le scelte del governo equivalgono a un taglio di risorse per i lavoratori e a promesse ingannevoli sul salario. Il senatore ha inoltre ricordato che sono diverse milioni le persone coperte da contratti collettivi che percepiscono salari molto contenuti, e ha rilanciato la proposta del PD per un salario minimo legale di 9 euro all’ora.

Il messaggio del 1 maggio 2026 ha riaperto così un dibattito intenso: da un lato l’esecutivo rivendica risultati concreti e nuove regole per premiare le imprese che rispettano i contratti; dall’altro le opposizioni chiedono interventi normativi più radicali per garantire una soglia minima di reddito. In questo confronto resta centrale l’obiettivo comune, evocato anche dalla premier, di rendere il lavoro più stabile, sicuro e capace di offrire prospettive soprattutto a giovani, donne e territori più fragili.