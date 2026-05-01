Usa aumentano tariffe auto UE al 25%: rischi per l'accordo commerciale

Il 1° maggio 2026 il presidente Donald Trump ha comunicato tramite un post sui social l’intenzione di portare al 25% le tariffe su auto e camion importati dall’UE. Nell’annuncio, Trump ha affermato che la controparte europea «non sta rispettando» il testo dell’ accordo commerciale siglato lo scorso anno, senza però specificare i punti di non conformità.

La misura, secondo quanto dichiarato, dovrebbe entrare in vigore a partire dalla settimana successiva all’annuncio, e arriva mentre il quadro legale che aveva giustificato i dazi è stato messo in discussione dalla Corte Suprema.

Il contesto internazionale amplifica l’effetto dell’annuncio: l’economia mondiale è già sotto pressione per i rincari energetici e tensioni geopolitiche, e negli Stati Uniti il tema dell’inflazione rimane un elemento centrale nel dibattito politico.

Nel corso del 2026 l’inflazione annua ha mostrato segnali di rallentamento, ma dati recenti evidenziano ancora pressioni sui prezzi; inoltre un sondaggio citato dall’AP indica che solo il 30% degli adulti approva la gestione economica del presidente. In questo scenario, la scelta di alzare le tariffe rischia di avere impatti sia sui consumatori che sulle catene produttive transatlantiche.

Motivazioni dichiarate e strumenti legali disponibili

La Casa Bianca ha motivato l’iniziativa denunciando una presunta mancata applicazione dell’ accordo Turnberry, firmato dalle parti l’anno precedente. Dopo la sentenza della Corte Suprema che ha limitato l’uso dell’autorità d’emergenza impiegata per alcuni dazi, l’amministrazione americana ha esplorato alternative normative come il Section 301 del Trade Act del 1974 e il Section 232 del Trade Expansion Act del 1962. Il primo meccanismo è già stato attivato per indagare pratiche come il presunto uso di lavoro forzato e la sovrapproduzione che comprimerebbe i prezzi, mentre il secondo è citato come possibile leva per invocare motivazioni di sicurezza nazionale e reintrodurre tariffe elevate.

Indagini e giustificazioni tecniche

Le indagini avviate sotto il Section 301 puntano a verificare due filoni: presunti abusi nella catena produttiva legati al lavoro forzato e fenomeni di overcapacity che, secondo gli Stati Uniti, avrebbero danneggiato i produttori americani. Se confermate, queste inchieste potrebbero giustificare nuovi oneri tariffari. Tuttavia, esperti legali sottolineano che l’utilizzo ripetuto di strumenti straordinari alimenta incertezza e apre la porta a contenziosi multilaterali.

Reazioni europee e possibili ricadute economiche

A Bruxelles la reazione ufficiale è stata di richiamo al rispetto degli impegni presi: la Commissione europea ha dichiarato di attuare le proprie norme «in linea con la prassi legislativa» e ha avvertito di tenere «aperte tutte le opzioni» per difendere gli interessi dell’UE qualora Washington adottasse misure incompatibili con l’intesa. A livello politico e industriale si sono levati avvertimenti sul costo potenziale di un ritorno a dazi elevati: secondo stime citate in sede negoziale, l’intesa bilateral poteva alleggerire i costi per le case automobilistiche europee di circa 500-600 milioni di euro al mese.

Impatto su imprese e consumatori

Associazioni del settore come quella che rappresenta le operazioni americane dei costruttori stranieri hanno messo in guardia contro il rischio che le nuove tariffe «minaccino i progressi nell’apertura dei mercati» e finiscano per trasferire costi sulle imprese e infine sui consumatori statunitensi. Analisti sottolineano che, benché l’idea di stimolare la produzione locale sia enfatizzata dalla Casa Bianca, la realtà logistica e industriale rende complessa e lenta una delocalizzazione rapida degli impianti produttivi.

Scenari di crisi e vie d’uscita

Dal punto di vista pratico, l’inasprimento tariffario potrebbe innescare contromisure europee e aumentare le tensioni commerciali, con rischi di effetti a catena su altri settori. Alcuni osservatori definiscono il ripetersi di minacce tariffarie come la prova che tali accordi si reggono spesso su «stretti patti politici» e non su meccanismi di enforcement irreversibili. Sul piano politico interno, la mossa arriva in un anno elettorale statunitense, e osservatori ritengono che considerazioni elettorali possano influenzare il ricorso a misure protezionistiche.

In chiusura, l’annuncio del 1° maggio 2026 pone nuovamente al centro il nodo dell’integrazione economica transatlantica: la combinazione di scelte politiche, contenziosi legali e pressioni di mercato determinerà se l’intesa negoziata resterà un punto di equilibrio o se tornerà a prevalere un clima di reciproche misure punitive. L’UE e gli Stati Uniti dispongono di canali diplomatici e legali per gestire la crisi, ma la velocità con cui si aggraveranno o si attenueranno le tensioni dipenderà dalle mosse concrete che seguiranno l’annuncio.