Parlamento europeo condanna gli attacchi contro i civili in Ucraina e sollecita accountability

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che condanna con forza i raid contro la popolazione civile in Ucraina e sollecita misure di responsabilità internazionale

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che punta il dito contro i bombardamenti che colpiscono la popolazione civile in Ucraina, ribadendo l’urgenza di tutelare i non combattenti e di accertare le responsabilità. La decisione, assunta in seduta plenaria, esprime una condanna vigorosa verso attacchi ritenuti deprecabili e reiterati, richiamando la comunità internazionale a reagire con strumenti politici e giudiziari.

In questo contesto, il documento sollecita anche forme concrete di assistenza alle vittime e ai soccorritori.

La risoluzione arriva accompagnata dall’attenzione del Comitato per gli affari esteri, che ha contribuito al dibattito e alla stesura delle raccomandazioni finali. L’intento del Parlamento è duplice: da un lato condannare pubblicamente le azioni che hanno causato perdite umane e danni alle infrastrutture civili; dall’altro richiedere meccanismi di accountability capaci di identificare e perseguire i responsabili.

Nel comunicato ufficiale è inoltre ricordata la fonte istituzionale della pubblicazione: © European Union, 2026 – EP (pubblicato: 30/04/2026 10:59).

Contenuti chiave della risoluzione

Nella risoluzione il Parlamento definisce gli attacchi come azioni deliberate che hanno colpito obiettivi civili e infrastrutture essenziali, aggravando sofferenze e sfollamenti. Tra i punti salienti emergono richieste immediate di indagine indipendente e di misure di responsabilità nei confronti di chi ordina o esegue attacchi indiscriminati.

Il testo sottolinea inoltre la necessità di rafforzare la protezione umanitaria e di garantire l’accesso sicuro degli aiuti, richiamando gli Stati membri a sostenere operazioni di soccorso e programmi di assistenza.

Impegni richiesti agli attori internazionali

Il Parlamento invita l’Unione europea e gli alleati a utilizzare tutti gli strumenti diplomatici, economici e giudiziari a disposizione per rispondere agli abusi. In particolare, la risoluzione pone l’accento su misure mirate di accountability che possano includere sanzioni, supporto alle inchieste internazionali e cooperazione con organismi giudiziari competenti. Si chiede inoltre di monitorare l’impatto sugli sfollati, sulle infrastrutture sanitarie e sull’approvvigionamento di servizi essenziali per prevenire ulteriori crisi umanitarie.

Protezione dei civili e assistenza umanitaria

La tutela dei civili è al centro del testo: il Parlamento evidenzia come gli attacchi ai centri abitati e ai servizi pubblici rappresentino una violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Viene reclamata una risposta coordinata per potenziare i corridoi umanitari, migliorare la capacità di risposta degli operatori sul terreno e assicurare la sicurezza dei lavoratori umanitari. Il documento richiama inoltre la necessità di proteggere gli edifici civili come ospedali, scuole e infrastrutture idriche, elementi essenziali per la resilienza delle comunità colpite.

Supporto alle vittime e misure di ripristino

Tra le azioni proposte figurano programmi di assistenza materiale e psicologica per le famiglie coinvolte, nonché iniziative di ricostruzione per le aree danneggiate. Il Parlamento sollecita fondi e strumenti per aiutare le comunità a ricostruire reti di servizi fondamentali e per sostenere la ripresa economica locale. L’obiettivo è ridurre l’impatto a lungo termine delle aggressioni e facilitare il ritorno alla normalità per chi ha perso casa, mezzi di sostentamento o persone care.

Ruolo del Comitato per gli affari esteri e prospettive

Il Comitato per gli affari esteri ha avuto un ruolo centrale nell’istruire il dossier e nel raccogliere contributi dai gruppi politici. Il Parlamento auspica che i risultati della risoluzione si traducano in iniziative pratiche sia a livello europeo sia nelle sedi internazionali, promuovendo collaborazioni con Nazioni Unite, organizzazioni non governative e partner regionali. L’azione politica è pensata per sostenere misure di lungo termine che affrontino le cause e le conseguenze delle violenze contro i civili.

La presa di posizione parlamentare rappresenta un segnale politico forte verso chi perpetra attacchi contro popolazioni non combattenti: oltre alla condanna, il testo richiama la necessità di giustizia, monitoraggio e sostegno alle vittime. Per consultare l’origine del comunicato si rimanda alla pubblicazione ufficiale: © European Union, 2026 – EP (pubblicato: 30/04/2026 10:59), che documenta il passaggio formale della risoluzione in aula.