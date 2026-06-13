Negoziati Iran-USA: le ultime novità e i punti di contrasto

L'accordo tra Iran e Stati Uniti è ancora lontano nonostante le dichiarazioni di Trump. Scopri i dettagli delle ultime novità e i punti di contrasto tra le due parti.

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a mantenere alta l’attenzione internazionale. Nonostante le dichiarazioni ottimistiche del presidente Donald Trump, l’accordo tra le due nazioni è ancora lontano dalla firma. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che l’Iran deve essere cauto nel commentare la data della firma a causa delle esitazioni degli Stati Uniti.

La situazione è complessa e le dichiarazioni contrastanti rendono difficile prevedere un esito imminente. Mentre Trump annuncia un accordo imminente, le autorità iraniane sottolineano che il testo non è ancora definitivo e che nuove richieste americane stanno rallentando il processo.

Le nuove richieste degli Stati Uniti

Secondo il ministero degli Esteri iraniano, il testo dell’accordo è quasi pronto, ma la parte americana ha avanzato nuove richieste.

Le autorità iraniane stanno valutando l’intesa con il supporto di Pakistan e Qatar. Il portavoce Baghaei ha affermato che le argomentazioni della parte americana mirano a dimostrare che l’Iran ha ceduto alle pressioni e alle minacce.

Le indiscrezioni riguardanti i tempi e il luogo della firma dell’accordo sono state definite come frutto di speculazioni mediatiche.

L’Iran ha dimostrato di non scendere a compromessi su quelle che ha definito le sue linee rosse. Le discussioni con la delegazione del Qatar durante la loro visita a Teheran hanno toccato diversi punti critici.

Le dichiarazioni di Trump e le reazioni internazionali

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che l’accordo con l’Iran potrebbe essere firmato nel fine settimana. Tuttavia, le autorità iraniane hanno smentito queste dichiarazioni, affermando che l’accordo non è ancora definitivo. Trump ha anche dichiarato che lo Stretto di Hormuz riaprirà immediatamente dopo la firma dell’accordo.

Le dichiarazioni di Trump hanno suscitato reazioni contrastanti. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso apprezzamento per l’impegno di Trump, ma ha sottolineato che Israele non è parte dell’intesa. In Israele, fonti governative si sono dette sorprese dalle dichiarazioni di Trump, che ha annunciato la cancellazione di attacchi pianificati contro l’Iran.

Le mediazioni di Pakistan e Qatar

Pakistan e Qatar stanno svolgendo un ruolo chiave negli sforzi di mediazione tra Iran e Stati Uniti. Le autorità iraniane hanno affermato che i mediatori sono attivi e che le recenti azioni degli Stati Uniti hanno influenzato il processo diplomatico. L’Iran aveva accettato gran parte della bozza di un potenziale accordo, ma gli Stati Uniti hanno ripetutamente cambiato posizione.

Le fonti iraniane hanno sottolineato che gli attacchi statunitensi della notte precedente hanno notevolmente accresciuto i sospetti iraniani circa le reali intenzioni di Trump. Nonostante le dichiarazioni ottimistiche, l’accordo è ancora lontano dalla firma e le tensioni rimangono alte.