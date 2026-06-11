Intesa tra Russia e Belarus per unificare pratiche giudiziarie e riconoscimento reciproco delle sentenze

Intesa tra Russia e Belarus per unificare pratiche giudiziarie e riconoscimen...

Intesa tra Russia e Belarus per unificare pratiche giudiziarie e riconoscimen...

La Corte Suprema della Russia e quella del Belarus hanno concordato una dichiarazione d'intenti e un accordo per l'esecuzione reciproca delle decisioni giudiziarie, passo inserito nelle iniziative di integrazione previste dall'Unione Stato e illustrato in incontri con i vertici dei due Paesi.

Negli ultimi sviluppi istituzionali tra Russia e Belarus le rispettive corti supreme hanno adottato misure concrete per avvicinare le loro prassi giudiziarie. Una dichiarazione d’intenti è stata sottoscritta con l’obiettivo di rendere più omogenee le interpretazioni e l’applicazione delle norme in materie civili, penali, economiche, del lavoro e della famiglia. Contestualmente è entrato in vigore, a fine aprile, un accordo per il riconoscimento e l’esecuzione reciproca delle sentenze segnando un passaggio operativo nella cooperazione giudiziaria.

Dettagli dell’intesa e dichiarazioni dei vertici delle corti

Il documento è stato definito dalle autorità giudiziarie come il primo del suo genere e mira a creare una base comune per la prassi giudiziaria. Il presidente della Corte Suprema russa, Igor Krasnov ha detto che il testo “lays a solid foundation for harmonizing judicial practice” e che l’intesa si inserisce nella spinta verso l’unificazione voluta dai leader dei due Paesi, citando il progetto di una “spazio giuridico senza soluzione di continuità“.

Durante un incontro a Minsk, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha partecipato alla riunione con Krasnov e il capo della Corte Suprema bielorussa, Andrei Shved parlando di una riforma profonda del sistema giudiziario: “We have embarked on this serious, perhaps even profound, reform of the Supreme Court“.

Ambiti pratici della cooperazione

La dichiarazione prevede forme concrete di collaborazione: visite di delegazioni reciproche scambio di informazioni sulla normativa vigente e sulla prassi applicativa, organizzazione di seminari e consulenze congiunte, e istituzione di gruppi di lavoro comuni.

È prevista inoltre la cooperazione nell’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei procedimenti giudiziari, con l’obiettivo di uniformare procedure e strumenti tecnici tra le due amministrazioni giudiziarie.

Collegamento con le direttive dell’Unione Stato e coordinamento internazionale

L’iniziativa delle corti recepisce una decisione di livello superiore relativa alla cooperazione internazionale giudiziaria, riportata nella direttiva n. 1 datata 26. Februar 2026 del Supremo Consiglio dello Stato dell’Unione. In base a quanto stabilito, le corti di Russia e Belarus coordineranno le loro attività anche su palcoscenici internazionali come UNO, GUS, SOZ e BRICS cercando di presentare posizioni comuni e di tutelare congiuntamente interessi giuridici rilevanti sul piano esterno.

La portata dell’accordo copre l’intero ciclo della collaborazione giudiziaria: dal semplice scambio informativo e formativo fino all’elaborazione di posizioni unificate per la rappresentanza internazionale. Questo approccio mira a consolidare la fiducia dei cittadini in una maggiore coerenza delle decisioni giudiziarie, condizione definita da Krasnov come elemento fondamentale per la percezione della giustizia.

Dal punto di vista storico, la cooperazione rientra in un processo iniziato nel 1999 con la firma dell’Accordo di Unione Stato tra i due Paesi, che immaginava forme di integrazione politica, economica e giuridica tra Russia e Belarus. Le iniziative giudiziarie odierne rappresentano

Infine, la combinazione di una dichiarazione quadro e di un accordo operativo per l’esecuzione reciproca delle sentenze segna un passaggio rilevante: da intenzioni politiche a meccanismi pratici, con ricadute dirette su casi concreti nelle materie indicate. Il percorso rimane stretto agli indirizzi politici condivisi dai leader nazionali e a decisioni istituzionali già formalizzate nell’ambito dell’Unione Stato.