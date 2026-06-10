Supercella nel Milanese: raffiche di vento, ambulanze rallentate e interventi dei vigili del fuoco

Un temporale improvviso ha investito il Milanese, con raffiche di vento che hanno abbattuto alberi e cartelloni, bloccato ambulanze all'ospedale di Garbagnate Milanese e richiesto l'intervento del nucleo Saf a Novate Milanese

Nel pomeriggio del 10 giugno 2026 una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sull’area nord di Milano, trasformando in breve tempo il cielo e costringendo le squadre di soccorso a interventi multipli. Dalle 16:00 i vigili del fuoco hanno ricevuto una raffica di chiamate per alberi caduti, piante pericolanti e cartellonistica danneggiata, in particolare nei comuni intorno a LegnanoGarbagnate Milanese e Cesate.

Le condizioni atmosferiche sono peggiorate rapidamente con pioggia intensa e raffiche di vento molto forti: il fenomeno ha colpito anche la provincia di Monza e zone verso Varesegenerando disagi alla circolazione ferroviaria e stradale. In totale alla sala operativa sono arrivate circa una trentina di richieste di soccorso nel solo territorio milanese.

Interventi dei vigili del fuoco e criticità sul territorio

Le squadre del comando hanno operato per rimuovere alberi e rami che ostruivano strade e ingressi pubblici, intervenendo anche per cartelloni stradali sradicati dal vento. L’attività di soccorso si è concentrata soprattutto nel perimetro nord-ovest del capoluogo: le operazioni miravano a ripristinare la viabilità e a mettere in sicurezza aree dove le piante risultavano instabili.

In molte segnalazioni il danno principale è stato causato da raffiche di vento che hanno indebolito piante e strutture leggere.

Richieste di soccorso e numero interventi

Alla sala operativa di via Messina sono giunte circa trenta richieste di aiuto per il solo ambito milanese, mentre complessivamente in regione le telefonate sono state superiori. Gli interventi hanno riguardato la rimozione di alberi abbattuti, la messa in sicurezza di piante pericolanti e la gestione di cartelloni pericolanti: il personale ha lavorato in condizioni di pioggia e visibilità ridotta per limitare ulteriori rischi lungo le strade.

Ostacoli all’ospedale di Garbagnate Milanese e casi specifici

Una delle situazioni più delicate si è verificata nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanesedove alberi spezzati hanno reso difficile lo spostamento delle ambulanze, creando rallentamenti nelle operazioni di emergenza. La presenza di piante cadute in prossimità dell’ingresso ha richiesto interventi urgenti per consentire il transito dei mezzi sanitari e ripristinare i percorsi di accesso.

Soccorso a una motociclista a Novate Milanese

Tra gli interventi più significativi il nucleo Saf dei vigili del fuoco ha agito a Novate Milanesein via Brodolini, per una motociclista coinvolta dal crollo di un albero. I soccorritori hanno riferito che “Era rimasta intrappolata tra i rami di un albero caduto.” La donna è stata liberata e soccorsa; le condizioni non risultano gravi. Questo episodio ha evidenziato il rischio diretto per chi si trovava in transito al momento del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Effetti su treni e aree periferiche

Il maltempo ha causato disagi anche alle linee ferroviarie: alla stazione di Carnate si sono registrati ritardi dei treni dovuti a danni infrastrutturali e verifiche di sicurezza. Le province più colpite includono, oltre al milanese, le aree di Monza e Brianza e parti del basso Varesottocon fenomeni intensi localizzati che hanno richiesto un monitoraggio continuo da parte dei servizi di soccorso.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno continuato le operazioni di controllo e rimozione degli ostacoli anche nelle ore successive al passaggio della supercella temporalesca, lavorando per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza delle arterie principali. Alle 18:47 sono state aggiornate le comunicazioni operative per tracciare l’evoluzione dei danni e il rimodulo degli interventi.

Sul territorio rimane alta l’attenzione delle autorità locali e dei servizi di emergenza per eventuali criticità residue, mentre le infrastrutture colpite vengono valutate e messa in sicurezza. I cittadini sono invitati alla prudenza in caso di condizioni meteorologiche avverse e a segnalare tempestivamente situazioni di pericolo alle autorità competenti.