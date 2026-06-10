Temporali intensi e grandine colpiscono Venezia: disagi alla viabilità e allerta meteo nel Veneto.

Un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche ha interessato Venezia e gran parte del Nord-Est, con temporali intensi, raffiche di vento e locali grandinate. L’ondata di maltempo ha provocato disagi alla circolazione e l’attivazione delle misure di allerta sul territorio.

Allerta meteo e instabilità diffusa sul Nord-Est: miglioramento nelle prossime ore

Secondo le previsioni diffuse dal Dipartimento della Protezione Civile, è in corso un peggioramento generale con precipitazioni da sparse a diffuse, sotto forma di rovesci e temporali, inizialmente sulla Lombardia e in successiva estensione a Provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I fenomeni potranno risultare intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno, è stata valutata allerta gialla su Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Provincia di Bolzano. Il Centro funzionale decentrato del Veneto ha inoltre confermato lo stato di attenzione (giallo) per criticità idrogeologica legata ai temporali, valido fino alla mezzanotte anche nell’area di Vicenza.

Nel corso del pomeriggio e della serata sono attesi fenomeni instabili, soprattutto tra Prealpi e pianura, con possibili episodi intensi come forti rovesci, vento sostenuto e grandine.

Per la giornata di giovedì si prevede un miglioramento con tempo in prevalenza stabile, fatta eccezione per una variabilità pomeridiana sui rilievi.

Venezia sotto il maltempo: grandine e vento forte fermano la navigazione dei vaporetti

Questo pomeriggio, come riportato da Il Gazzettino, il centro storico di Venezia è stato colpito da un intenso peggioramento meteorologico che ha reso necessario lo stop temporaneo della circolazione dei vaporetti. Pioggia insistente, vento sostenuto e una fitta grandinata hanno creato condizioni difficili alla navigazione. Numerosi turisti presenti in città hanno cercato riparo, rifugiandosi dove possibile, in particolare sotto le coperture degli imbarcaderi, in attesa che il maltempo si attenuasse. A causa della grandine e delle condizioni di sicurezza compromesse, il servizio di trasporto acqueo è stato sospeso per precauzione.