Meteo estremo in Veneto: grandine e temporali da supercella a Padova

Il Veneto continua a essere interessato da una fase di marcata instabilità atmosferica, con temporali anche intensi e fenomeni localmente violenti. Nel corso del pomeriggio si sono sviluppati nuovi nuclei convettivi organizzati, capaci di generare grandine e precipitazioni irregolari su più settori della regione, con episodi di grandine segnalati anche nell’area di Padova.

Instabilità diffusa e allerta meteo: Veneto sotto osservazione tra oggi e domani

Secondo le indicazioni del servizio meteorologico regionale, il Veneto resterà esposto a condizioni di instabilità tra il pomeriggio e la serata di martedì 9 giugno, con rovesci e temporali più probabili sulle aree montane e pedemontane, oltre che sulla fascia di alta pianura nord-orientale, in particolare nelle ore più tarde.

Per mercoledì 10 giugno è atteso un tempo ancora variabile, con fenomeni sparsi nelle prime ore della giornata e un nuovo aumento dell’attività temporalesca nel pomeriggio-sera, soprattutto sui settori centro-settentrionali della regione.

Alla luce di questo scenario, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso la fase operativa di “Attenzione” (allerta gialla) per rischio idrogeologico da temporali, valida per oggi martedì 9 giugno su numerose aree: Dolomiti orientali, Dolomiti occidentali, Feltrino, Prealpi vicentine e Altopiano dei Sette Comuni, Pedemontana e alta pianura centrale, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale, Lessinia meridionale e alta pianura veronese, Prealpi bellunesi (Valbelluna/Feltrino), Alpago e Cansiglio, Prealpi trevigiane, alta pianura trevigiana occidentale e orientale.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, evitando sottopassi e aree soggette ad allagamenti e prestando attenzione durante i temporali, soprattutto in presenza di alberi o strutture isolate. Il monitoraggio resta attivo in tempo reale tramite i sistemi radar e le piattaforme di nowcasting regionali.

Meteo estremo in Veneto: grandine e temporali da supercella a Padova

Un’altra fase di forte instabilità ha interessato il Veneto nel pomeriggio odierno, dopo il sistema temporalesco che nelle ore precedenti aveva provocato precipitazioni intense, grandinate e raffiche discendenti tra le aree di Marostica e Bassano del Grappa, nel Vicentino. Successivamente, un nuovo impulso convettivo ha attraversato la regione: nel settore meridionale del Padovano si è sviluppato un temporale a carattere di supercella, in progressivo spostamento verso sud-est, capace di generare grandine fino a dimensioni medio-piccole.

I fenomeni più significativi sono stati registrati tra Cervarese e Montemerlo, mentre la rete pluviometrica ha misurato 8 mm ad Abano Terme, 7 mm a Bertipaglia, 5 mm a Caselle e circa 3 mm nel capoluogo Padova.