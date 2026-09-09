Guccini: eredità divisa tra moglie e figlia, ma c'è un secondo testamento

Il cantautore ha lasciato due testamenti: uno del 2015 e un altro successivo. La casa di via Paolo Fabbri è andata alla moglie, ma la figlia Teresa potrebbe avere altre pretese.

La scomparsa di Francesco Guccini, avvenuta il 6 agosto scorso, ha lasciato un’eredità non solo artistica ma anche materiale che sta sollevando interrogativi. L’apertura del testamento, avvenuta l’8 settembre, ha rivelato dettagli sorprendenti sulle ultime volontà del cantautore, in particolare riguardo alla sua storica abitazione di via Paolo Fabbri 43 a Bologna.

La casa di via Paolo Fabbri: un simbolo per i fan

La casa di via Paolo Fabbri è un luogo carico di significato per i fan di Guccini. Qui il cantautore ha vissuto e creato alcune delle sue opere più celebri. La decisione di lasciare questa proprietà alla moglie Raffaella Zuccari ha suscitato emozioni contrastanti, soprattutto perché la figlia Teresa, nata dalla relazione con Angela Signorini, ha vissuto in quella casa e vi è profondamente legata.

Secondo quanto emerso, l’apertura del testamento del 2015 ha visto momenti di tensione, soprattutto perché Teresa ha ereditato molti altri beni, ma non l’abitazione simbolo. La casa, invece, è stata destinata alla moglie Raffaella Zuccari, con cui Guccini ha vissuto prima di trasferirsi a Pavana, nell’Appennino tosco-emiliano, dove è morto.

Il mistero del secondo testamento

La situazione si complica con l’esistenza di un secondo testamento, redatto successivamente al primo. Questo documento, di cui non sono ancora noti i contenuti, potrebbe annullare le disposizioni del primo testamento. Il notaio Lorenzo Luca, presente all’apertura del primo documento, ha confermato l’esistenza di un secondo testamento depositato dal notaio Luigi Stame, che sarebbe successivo e quindi prevalente.

La possibilità di una contesa legale è reale, soprattutto perché Teresa potrebbe avere pretese sulla casa di via Paolo Fabbri. La madre di Teresa, Angela Signorini, aveva dichiarato in un’intervista che la figlia ci terrebbe molto a quella casa, ma che sarebbe bello se diventasse un museo, così da non essere abitata e non creare problemi.

Le parole di Angela Signorini

Angela Signorini, in un’intervista a Repubblica in agosto, aveva espresso il desiderio che la casa di via Paolo Fabbri diventasse un museo. ‘Sarebbe bello se la facessero diventare un museo e non fosse abitata, così non ci sarebbero problemi’, aveva detto. La stessa Signorini aveva aggiunto che, quando si era separata da Guccini, avrebbe potuto rimanere in quella casa, ma aveva preferito non vivere in un museo.

Il futuro della casa di Guccini

Ora resta da capire cosa diventerà la casa di via Paolo Fabbri. La proprietà è stata lasciata alla moglie Raffaella Zuccari, ma l’esistenza di un secondo testamento potrebbe cambiare le carte in tavola. I fan di Guccini, intanto, continuano a radunarsi sotto la casa, cantando le sue canzoni e rendendo omaggio al cantautore.

La situazione è complessa e delicata, ma una cosa è certa: la casa di via Paolo Fabbri rimarrà per sempre un simbolo del legame tra Guccini e i suoi fan, un luogo dove la musica e la poesia si sono intrecciate in modo indissolubile.