“Torna subito, tua figlia è morta”, l'immenso dolore della modella: notizia choc durante la vacanza

Claudia Galanti ha riaperto una ferita che risale a dicembre 2014, parlando della perdita della figlia Indila e delle conseguenze emotive che ne sono seguite.

La vicenda che ha segnato la vita di Claudia Galanti si è svolta tra luoghi lontani nell’arco di poche ore: un viaggio di ritorno dalle Seychelles, uno scalo a Dubai e il rientro a Parigi. In una intervista televisiva condotta da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, la showgirl ha ricostruito quei momenti concitati e il modo in cui una telefonata ha troncato la normalità della sua vita.

Le parole che ha ricevuto al telefono — «Mi hanno detto ‘tua figlia è morta, devi arrivare presto’» — descrivono l’istante in cui tutto è cambiato, passando dall’incredulità al dolore.

L’annuncio e il viaggio di rientro tra panico e confusione (1-2 dicembre 2014)

La tragedia si è consumata tra l’1 e il 2 dicembre 2014.

Galanti era in transito dopo una vacanza alle Seychelles con due amiche, mentre i suoi figli si trovavano a Parigi con il padre, Arnaud Mimran, secondo gli accordi di separazione che prevedevano la settimana a turno con ciascun genitore. Durante lo scalo a Dubai è arrivata la chiamata che le chiedeva di rientrare immediatamente a Parigi: «cladia, devi rientrare immediatamente a Parigi».

All’inizio Galanti non capì l’entità della notizia e negava di dover tornare, poi l’amica che aveva al telefono svenne, confermandole la realtà delle parole che le erano state dette.

La dinamica della comunicazione e le reazioni

Nel racconto della showgirl emergono dettagli sulla difficoltà emotiva del viaggio di ritorno: l’imbarco su un volo diretto per Parigi e la sensazione di non essere più padrona di se stessa. Le descrizioni di quei minuti delineano uno stato di panico talmente intenso che i comportamenti normali vengono travolti. Galanti ha ricordato che non riusciva a mantenere la calma e che quella esperienza ha segnato l’inizio di anni difficili, con ripercussioni profonde sulla sua salute mentale.

Le cause della morte e le conseguenze giudiziarie

Dall’esame post mortem non risultò alcun trauma cranico evidente, ma un esame del sangue ha rivelato la presenza di un batterio ematico che non era stato identificabile attraverso i sintomi classici: la febbre, infatti, non era comparsa. La bambina, Indila, aveva nove mesi al momento della morte. Un mese dopo il decesso si verificò l’arresto del compagno Arnaud Mimran, un fatto che aggiunse ulteriori strati di complessità e dolore alla vicenda familiare.

Impatto emotivo e ricerca di aiuto

La perdita ha innescato per Galanti una lunga fase di sofferenza e autorecupero. Ha raccontato di essersi rifugiata nell’alcool per cercare sollievo dal dolore: bere diventò un meccanismo per addormentarsi e attenuare le sofferenze. Successivamente ha scelto di rivolgersi a un professionista, dove le è stato riconosciuto uno shock post traumatico e avviata una terapia che, a suo dire, ha contribuito a stabilizzare il suo equilibrio emotivo dopo anni di difficoltà.

La testimonianza di Galanti, resa pubblica nello studio televisivo, ha il valore di restituire concretezza a un lutto che altrimenti rischia di rimanere un dato freddo. Le parole pronunciate — «non volevo crederci» — raccontano l’assurdità di dover affrontare la perdita di un figlio e la trasformazione progressiva del dolore in una ferita che si impara a gestire giorno dopo giorno. La vicenda, che tocca luoghi come Seychelles, Dubai e Parigi ed eventi datati in dicembre 2014, rimane nella memoria pubblica per la sua intensità emotiva e per le conseguenze umane e giudiziarie che ne sono seguite.