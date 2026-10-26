"Aiutateci a conoscere la verità", violento incidente stradale in Italia: Achille muore sul colpo

Nella notte del 15‑16 ottobre una tragica collisione a Roma ha lasciato un uomo morto e la compagna gravemente ferita; la famiglia implora chiunque abbia visto chiedendo aiuto per ricostruire l'accaduto.

Durante la notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, la tranquilla atmosfera del quartiere Eur di Roma è stata sconvolta da un violento incidente stradale in piazza Guglielmo Marconi. La dinamica, al momento ancora avvolta nel mistero, ha provocato la morte sul colpo di Achille Scognamillo, 41 anni, originario di Cetara, e il ricovero in condizioni estremamente critiche di Jane, 34 anni, la sua compagna, all’ospedale Sant’Eugenio.

Le prime ricostruzioni e le contestazioni della famiglia

Gli inquirenti, nelle ore successive al sinistro, hanno ipotizzato che la motocicletta avesse perso il controllo in una curva del piazzale, precipitando contro il muretto di protezione. Tuttavia, la madre di Jane ha immediatamente smentito questa versione, affermando che il veicolo a due ruote sarebbe stato colpito da un’automobile.

Secondo le sue dichiarazioni sui social, i conducenti dell’auto avrebbero raccolto alcuni frammenti di vetro prima di allontanarsi, lasciando la coppia senza alcun aiuto.

Possibile coinvolgimento di un secondo veicolo

La testimonianza della donna mette in dubbio l’ipotesi di un singolo evento autonomo. Se confermata, la presenza di un secondo mezzo potrebbe modificare radicalmente la ricostruzione degli ultimi secondi prima dell’impatto, indicando un possibile comportamento irresponsabile da parte di altri utenti della strada.

Le autorità stanno quindi approfondendo le indagini, esaminando le immagini delle telecamere di zona e raccogliendo eventuali prove forensi.

Appello della madre di Jane: la ricerca di testimoni

La madre di Jane ha lanciato un appello pubblico, invitando chiunque si trovasse in piazza Guglielmo Marconi nella notte del 15-16 ottobre a farsi avanti. Nel messaggio, ha sottolineato la difficoltà di reperire informazioni utili e ha evidenziato la paura di testimoniare come ostacolo principale. “Aiutateci a conoscere la verità”, ha chiesto, insistendo sul fatto che anche i dettagli più minuti – come il colore dell’auto o la direzione di provenienza – potrebbero risultare cruciali per la ricostruzione dei fatti.

Per semplificare la raccolta di testimonianze, è stato attivato un indirizzo email dedicato: [email protected]. La famiglia spera che chi ha assistito o dispone di informazioni di valore contatti le autorità, contribuendo a chiarire le circostanze dell’incidente e a individuare eventuali responsabilità.

Stato di salute di Jane e le procedure mediche

Jane è stata soccorsa d’urgenza e trasportata al ospedale Sant’Eugenio, dove i medici hanno diagnosticato un grave politrauma con lesioni multiple a livello scheletrico e interno. Il trattamento ha richiesto l’intervento simultaneo di specialisti in chirurgia generale, chirurgia vascolare, urologia e ortopedia. Nonostante gli sforzi, la prognosi rimane riservata, e la giovane rimane in terapia intensiva, sotto stretta osservazione.

Nel frattempo, la cooperativa sociale per la riabilitazione psichiatrica, dove Achille lavorava, ha espresso profondo cordoglio per la perdita di un operatore molto stimato. L’uomo era noto per la sua professionalità e per la mancanza di precedenti incidenti stradali, fattori che la madre di Jane ha evidenziato per rafforzare la tesi di un incidente provocato da terzi.

Con la comunità ancora sotto shock, la ricerca di testimoni rappresenta l’ultimo baluardo per far luce su un episodio che ha lasciato non solo dolore ma anche una serie di interrogativi aperti. Ogni informazione, per quanto minuta, potrà contribuire a fare chiarezza e permettere alla famiglia di affrontare il lutto con una migliore comprensione dei fatti.