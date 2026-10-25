Le tensioni tra giudice e ballerino hanno trasformato le ultime puntate di Ballando con le Stelle in un vero campo di battaglia verbale.

Nel cuore dell’estate televisiva, Ballando con le Stelle è tornato al centro dell’attenzione non per le coreografie, ma per un acceso confronto tra due personalità molto diverse. Il programma, condotto da Milly Carlucci, ha visto nella terza puntata un valzer che, secondo il giudice Guillermo Mariotto, è stato talmente monotono da farlo quasi addormentare.

Il commento, seguito da un finto sbadiglio, ha subito acceso la miccia di un dibattito che avrebbe coinvolto tutta la giuria e i concorrenti.

Le parole di Mariotto sul valzer di Pernice e Bocchi

Dopo la performance di Giovanni Pernice e Noemi Bocchi, Mariotto ha dichiarato di essere stato così stanco da quasi crollare dal seggio, aggiungendo che la coreografia gli ricordava una “spaccata per aria”.

In un tentativo di ironia, ha citato anche Francesco Totti, affermando: “Se quello che ho detto l’altra volta è servito per vedere questo, sono felice”. Il giudice ha poi lanciato un complimento ambiguo, sottolineando che la Bocchi aveva “fatto un bel balletto”, ma ha comunque espresso un giudizio negativo sull’intera esibizione.

Il riferimento a Francesco Totti e gli altri giudici

Il richiamo a Totti non è stato ben accolto dal ballerino. Pernice, che ha una lunga carriera nel mondo del ballo, ha risposto che il commento di Mariotto era fuori luogo e privo di senso rispetto al charleston appena presentato. Ha sottolineato: “Stiamo parlando di un charleston, quello che ha detto non c’entra niente”. L’intervento ha coinvolto anche Pasquale La Rocca e Bianca Guaccero, entrambi citati da Mariotto per evidenziare una presunta mancanza di professionalità.

Escalation nella quarta puntata: Pernice prende il volo

Nel seguito, la tensione è aumentata quando Pernice ha invocato la possibilità di ricevere un punteggio zero, affermando: “Dacci anche zero, il tuo voto non ci interessa”. Il giudice, visibilmente irritato, ha risposto con durezza: “Stai zitto, fai più bella figura se taci”. La discussione è diventata una vera e propria sfida di parole, con Pernice che ha insistito sul fatto che il giudice non capisse nulla di ballo, mentre Mariotto ha ribattuto minacciando di annullare il voto massimo.

Il voto finale e l’intervento di Alberto Matano

Al termine della performance, tutti i giudici hanno assegnato il massimo dei punti a Pernice e Bocchi, eccetto Mariotto, che si è fermato a 9 su 10, facendo scendere il totale a 49 punti su 50. Nel frattempo, il conduttore Alberto Matano è intervenuto per difendere il ruolo di giudice, ricordando che Mariotto è al tavolo da ventuno anni. Matano ha sottolineato l’importanza del rispetto verso chi ha contribuito alla longevità del format, definendo offensivo il commento “non capisci nulla”.

Altri protagonisti e le reazioni in studio

Nel turbinio di accuse, Francesca Fialdini ha lanciato una curiosa osservazione rivolta a Noemi Bocchi, definendola “muta” e chiedendo di parlare dell’esibizione. La stessa Bocchi, pur non rispondendo, è stata comunque elogiata da Mariotto per il suo “balletto”. Nel frattempo, Pasquale La Rocca e Bianca Guaccero hanno visto le loro figure mescolate nei discorsi di Mariotto, ma non hanno avuto modo di difendersi direttamente. L’intero episodio ha trasformato il palco in una sorta di arena verbale, dove la danza è stata quasi messa in secondo piano rispetto al conflitto.

Le ultime puntate di Ballando con le Stelle hanno mostrato come anche un format di intrattenimento possa diventare il teatro di discussioni accese, dove le parole dei giudici e dei concorrenti hanno assunto la stessa importanza delle coreografie. Il dibattito sul rispetto, sulla professionalità e sulla capacità di giudicare l’arte ha lasciato gli spettatori con la sensazione che, dietro le luci della ribalta, ci siano anche forti personalità pronte a difendere il proprio punto di vista.