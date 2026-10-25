Momenti di paura per il calciatore del Napoli Allison Santos. Questa mattina, domenica 25 ottobre 2026, dei ladri sono entrati nella sua abitazione a Giuliano in Campania, mentre l’attaccante brasiliano stava dormendo. Ecco cosa hanno rubato.

Paura per il calciatore del Napoli, entrano ladri in casa

Attimi di paura per l’attaccante del Napoli Allison Santos.

Il 24enne brasiliano ha infatti subito un furto nella propria abitazione di Giuliano in Campania questa mattina, domenica 25 ottobre 2026. A dare l’allarme lo stesso Allison Santos che, quando si è svegliato, ha notato la presenza dei malviventi in casa. I ladri sono quindi scappati rubando l’auto dello stesso calciatore, vettura che era parcheggiata all’interno della villetta e che è stata poi abbandonata e rinvenuta dai carabinieri della sezione radiomobile di Marano sul territorio di Villaricca.

Sul posto le forze dell’ordine che hanno dato via alle indagini.

Paura per il calciatore del Napoli, entrano ladri in casa: cosa hanno rubato

Ieri sera Allison Santos era in tribuna allo Stadio San Paolo di Napoli per assistere alla partita della propria squadra contro la Roma, gara spettacolare terminata col punteggio di 3 a 3.

L’attaccante brasiliano non ha potuto prenderne parte perché infortunato. Questa mattina l’incubo dei ladri in casa. Stando a quanto denunciato, i malviventi avrebbero portato via un orologio di valore ed alcuni gioielli, ma il bottino avrebbe potuto essere più corposo se il calciatore non si fosse svegliato per dare l’allarme. L’auto invece come detto è stata ritrovata dai Carabinieri. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, con il Prefetto che ha disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell’area Nord della città metropolitana, al fine di prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini.