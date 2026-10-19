Il mondo dello sport trentino è in lutto per la scomparsa di Giorgio Paoli, morto a 65 anni dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente in bicicletta. Il presidente dell’Orienteering Pergine era ricoverato in rianimazione da quasi un mese.

Dall’attività agonistica alla guida dell’Orienteering Pergine: il ricordo di Giorgio Paoli

Da otto anni alla guida dell’Orienteering Pergine, Paoli era una figura molto conosciuta e stimata nell’ambiente sportivo, sia per il suo impegno dirigenziale sia per i risultati ottenuti come atleta. Nel corso della sua carriera si era dedicato a tre discipline: Corsa Orientamento, mountain bike orientamento (MTB-O) e sci orientamento (Sci-O). Anche il 2026 gli aveva regalato importanti soddisfazioni, con la conquista dei titoli italiani di categoria nelle specialità Long, Middle e a staffetta della Corsa Orientamento.

In passato aveva inoltre ricoperto il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana di MTB-O.

Nel messaggio di cordoglio, la FISO lo ha ricordato come «un atleta appassionato, un punto di riferimento e una presenza preziosa per chi ha condiviso con lui il cammino sportivo e umano». La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità dell’orienteering, che perde un protagonista dello sport e una persona capace di costruire legami dentro e fuori dalle competizioni.

Giorgio Paoli muore a 65 anni dopo l’incidente in bicicletta: lo schianto quasi un mese fa

Il mondo dello sport trentino piange Giorgio Paoli, morto oggi 19 ottobre all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato in terapia intensiva da quasi un mese. Il 65enne, presidente dell’Orienteering Pergine, era rimasto gravemente ferito in un incidente in bicicletta avvenuto il 23 settembre in località Torchio, lungo la strada provinciale 71, nel territorio di Civezzano. Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro come insegnante di Scienze Motorie quando si è verificato il sinistro.

Le sue condizioni erano apparse subito critiche e si era reso necessario il trasporto in elicottero all’ospedale del capoluogo, dove era stato ricoverato in rianimazione. A dare notizia della scomparsa è stata la Federazione Italiana Sport Orientament, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita.