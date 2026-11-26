Pecco Bagnaia e il no per Valencia: "Ho una commozione cerebrale"

Pecco Bagnaia e il no per Valencia: "Ho una commozione cerebrale"

Pecco Bagnaia ha dichiarato forfait a seguito delle conseguenze derivanti dal terribile incidente che lo ha visto protagonista in Qatar, sfuma quindi l'addio alla Ducati.

Pecco Bagnaia aveva già preparato tutto, voleva dire addio alla Ducati in un modo del tutto speciale, lasciare la squadra di Borgo Panigale con cui ha vinto due titoli della classe regina e che ha riportato al titolo creando un binomio fino a quel momento impossibile, vedere vincere un pilota italiano in sella ad una moto italiana in MotoGP ed invece purtroppo non sarà così.

Pecco Bagnaia, l’arrivo a Valencia per l’ultima tappa della stagione MotoGP 2026

Pecco è arrivato al circuito Ricardo Tormo di Valencia accompagnato da Gigi Dall’Igna, direttore del team ufficiale Ducati Corse, arrivato nel box ha visto i meccanici che per anni lo hanno accompagnato nei trionfi e nei momenti difficili.

Hanno fatto partire un videosaluto, un messaggio in cui tutti lo ringraziano per quanto fatto in questi anni per la squadra, augurandogli il meglio per il futuro, un futuro fatto di battaglie in pista si spera con la sua ormai ex squadra, dato che ha firmato per l’Aprilia.

Addio in lacrime a dimostrazione che nonostante l’annata difficile l’amore e l’affetto per Ducati ci sono sempre stati, accompagnati dalla professionalità che contraddistingue un pilota due volte vincitore di un campionato del mondo.

Pecco Bagnaia e la conferma della rinuncia all’ultima gara del campionato MotoGP

Pecco è stato vittima di un terribile incidente nella gara precedente, disputata a Losail, in Qatar nell’impatto che ha coinvolto anche il pilota spagnolo, Fermin Aldeguer, Bagnaia ha subito problemi fisici che inizialmente sembravano essere risolvibili in breve tempo.

Gli esami a cui si è sottoposto hanno però riscontrato, come rivela La Gazzetta dello Sport, una commozione cerebrale e quindi non potrà prendere parte all’ultima tappa di campionato in programma come ormai da tradizione sul circuito spagnolo.

Aveva preparato tutto, dalla moto tutta bianca, con la dedica speciale “Grazie Pecco” ed invece tutto questo non ci sarà. Si è chiusa nel peggiore dei modi una stagione travagliata per il campione piemontese che lascia come non si aspettava la squadra italiana.

Ora bisognerà capire come evolverà la sua situazione clinica, al momento è a rischio anche il test in programma martedì, per preparare la stagione 2027, il primo con la nuova moto che guiderà ovvero la Aprilia.