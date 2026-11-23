Jannik Sinner annuncia di voler affrontare l'operazione al ginocchio che da mesi gli ha causato grandi problemi che ne hanno inibito le performance sul campo. Quanto ci vorrà per vederlo nuovamente pronto.

Jannik Sinner è da diversi mesi, dopo il trionfo di Wimbledon, che non ha messo più piede in un campo da tennis un torneo ATP, diversi allenamenti ma una confidenza mai trovata con il ginocchio che lo ha tormentato e lo ha costretto a fermarsi. Diversi cicli di terapia e controlli nelle principali cliniche italiane non hanno portato gli effetti sperati, ecco quindi che assieme al suo team ha deciso di prendere una scelta fondamentale per la sua carriera futura.

Jannik Sinner e la decisione di operarsi al ginocchio

Jannik dopo diversi test, controlli e terapie ha deciso assieme al proprio team di andare per l’unica via concreta e giusta: l’operazione al ginocchio.

Nella giornata di domani 24 novembre infatti subirà l’intervento al fine di risolvere il problema muscolo-tendineo al ginocchio che lo ha visto lasciare il campo dopo il trionfo a Wimbledon e mai più rivederlo per questo 2026.

Ad operarlo ci penserà il chirurgo finlandese Lasse Lempainen, classe 1978, ha già all’attivo svariati interventi su campioni dello sport, da Militao a Dembelè passando per Spinazzola, tutti rientrati regolarmente in campo – seppur si tratti di calcio – e tornati ad ottimi livelli.

Egli esegue le proprie terapie a Turku, dove si recherà Jannik, o a Helsinki capitale della nazione ma ha operato anche all’estero in particolare a Madrid e Milano.

Il curriculum quindi è positivo e questo fa ben sperare i milioni di tifosi del campione italiano.

I tempi di recupero per Sinner saranno lunghi, salta gli Australian Open

Dopo l’intervento inizierà il recupero e il ritorno ai carichi prima normali e successivamente a quelli tarati per l’attività agonistica.

Non bisognerà forzare in alcun modo la guarigione e l asciare al corpo del fuoriclasse di Val Pusteria il tempo necessario per recuperare, il ginocchio è un’articolazione fondamentale, non solo per l’attività sportiva ma anche per la vita futura di un ragazzo di 25 anni.

Come riporta Fanpage, i tempi di recupero stimati oscillano dai 3 ai 4 mesi. Sicuramente salterà gli Australian Open in programma a gennaio e punterà a rientrare in primavera, cercando di arrivare al top per gli appuntamenti sulla terra rossa, ad iniziare dal Roland Garros a Parigi.