Carlos Alcaraz non segue una dieta rigida. Il tennista spagnolo non si attiene a regole precise come fanno molti colleghi e sportivi, e il suo regime alimentare resta piuttosto libero.

In un’intervista del 2022 all’Atp, Alcaraz ha spiegato che a seguirlo sul fronte della nutrizione non è un nutrizionista, ma il suo fisioterapista, Juanjo Moreno.

“È un ragazzo davvero curioso, si interessa di nutrizione e mi dà consigli durante i tornei. A poco a poco ho imparato”, ha dichiarato Carlitos.

Il pasto prima della partita

Il giocatore di El Palmar, che ha 24 anni, di solito mangia un piatto di pasta circa un’ora e mezza prima del match. La pasta può essere con o senza glutine e viene condita con una crema al cacao chiamata Ambrosía, che contiene olio d’oliva e datteri.

Durante l’incontro e fuori dal campo

Mentre gioca, Alcaraz consuma una barretta a base di datteri, albumi e guaranà, insieme a qualche banana. Preferisce il pesce alla carne e va pazzo per il sushi. Quando torna in Spagna, dalla sua famiglia, si concede anche pizza, hamburger e kebab.

Alcaraz alle Atp Finals 2026

Il tennista è impegnato alle Atp Finals 2026, in corso a Torino, ultimo grande appuntamento della stagione.

Nella fase a gironi ha già vinto due partite, contro lo statunitense Frances Tiafoe e il russo Daniil Medvedev.

Dopo un lungo stop per un infortunio al polso destro, Alcaraz è rientrato in campo a ottobre e ha conquistato l’Atp 500 di Tokyo, l’Atp 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi. I risultati mostrano che il suo talento e la sua classe sono intatti.