Nuova speranza nella lotta contro il tumore al pancreas. La Commissione europea ha autorizzato daraxonrasib (Rasonque), un farmaco innovativo che ha mostrato risultati significativi nei pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico. La terapia ha ottenuto il via libera dopo una valutazione accelerata dell’Ema, ma per i malati italiani resta da superare un passaggio fondamentale: la definizione del prezzo e della rimborsabilità da parte di Aifa.

Daraxonrasib, arriva il via libera dell’Europa: nuova speranza contro il tumore al pancreas

La Commissione europea ha autorizzato daraxonrasib, commercializzato con il nome di Rasonque, per il trattamento degli adulti affetti da adenocarcinoma pancreatico metastatico che abbiano già ricevuto almeno una precedente terapia sistemica. Il provvedimento, adottato il 16 novembre dopo il parere favorevole dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) del 15 ottobre, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro una patologia particolarmente aggressiva.

Il farmaco, da assumere per via orale con una compressa al giorno, è il primo trattamento progettato per agire direttamente sulle diverse forme attive della proteina RAS, coinvolta nella crescita delle cellule tumorali.

L’autorizzazione riguarda i pazienti già sottoposti ad almeno una linea di trattamento, senza che sia necessaria la presenza di una specifica mutazione RAS nel tumore.

La decisione europea si basa sui risultati dello studio di fase III RASolute 302, che ha coinvolto 500 persone con malattia metastatica. Nei pazienti con mutazioni RAS G12, la sopravvivenza mediana è passata da 6,6 a 13,2 mesi rispetto alla chemioterapia. Considerando l’intera popolazione analizzata, invece, il dato è stato di 12,4 mesi con daraxonrasib contro 6,7 mesi con il trattamento standard.

Anche il tempo senza progressione della malattia è risultato superiore: 7,2 mesi contro 3,6. A sei mesi, inoltre, era ancora in vita il 77,7% dei pazienti trattati con il nuovo medicinale, rispetto al 54,9% di quelli sottoposti a chemioterapia. I risultati, presentati all’Asco 2026 e pubblicati sul New England Journal of Medicine, sono particolarmente rilevanti considerando che le alterazioni di KRAS, appartenente alla famiglia RAS, sono presenti in oltre il 90% degli adenocarcinomi pancreatici.

Daraxonrasib in Italia, attesa per Aifa e rimborsabilità: possibile la procedura dei 100 giorni

Il via libera europeo non significa, tuttavia, che il medicinale sia già disponibile gratuitamente per i pazienti italiani. Resta da completare il percorso nazionale per la definizione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). L’attenzione si concentra quindi sui tempi della valutazione, con l’obiettivo di rendere la terapia accessibile il prima possibile. L’Agenzia ha già avviato un’analisi progressiva della documentazione, attraverso il meccanismo della rolling review, per accelerare l’esame dei dati. In una nota ha ribadito l’impegno «a garantire nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle competenze e procedure l’accesso alla terapia», assicurando che «tempestività ed equità guideranno anche questo impegno».

Tra le ipotesi figura anche una possibile convocazione straordinaria del Consiglio di amministrazione, oltre alla riunione ordinaria prevista per il 14 dicembre. La vicenda ha assunto ulteriore rilevanza dopo la decisione della Lombardia di acquistare autonomamente il trattamento per una paziente, sollevando interrogativi sulle possibili disparità territoriali nell’accesso alle cure.

Una delle strade per abbreviare l’iter potrebbe essere la procedura dei 100 giorni, prevista dal Decreto Balduzzi per alcune categorie di medicinali, tra cui i farmaci orfani. Il daraxonrasib ha ottenuto questa designazione europea e potrebbe quindi beneficiare di un percorso di valutazione più rapido rispetto ai 180 giorni dell’iter ordinario. La procedura, tuttavia, non comporta un’automatica ammissione alla rimborsabilità: restano necessari l’esame delle evidenze scientifiche ed economiche e la negoziazione del prezzo.

Tra le altre possibilità da verificare c’è il Fondo Aifa 5%, istituito per favorire l’accesso a farmaci orfani e medicinali destinati a patologie gravi, in attesa della loro commercializzazione. Anche in questo caso, però, occorre accertare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa. Più complessa appare invece la strada dell’uso compassionevole, generalmente riservato a medicinali ancora in fase di sperimentazione e forniti gratuitamente dalle aziende produttrici in presenza di specifiche condizioni. Revolution Medicines, infatti, non ha attivato un programma gratuito di questo tipo, mentre prima dell’autorizzazione era possibile ottenere il farmaco attraverso richieste individuali a pagamento.

Nel frattempo, in Italia sono attivi due studi clinici di fase III: RASolute 303, che valuta il trattamento come terapia di prima linea nel tumore pancreatico metastatico in otto centri, e RASolute 304, che ne analizza l’impiego dopo l’intervento chirurgico per ridurre il rischio di recidiva in sette strutture. Per conoscere i requisiti di partecipazione è necessario rivolgersi al proprio oncologo.