Selvaggia Lucarelli non usa mezzi termini per descrivere Barbara D’Urso. Nella sua newsletter Vale Tutto, la giornalista torna sui rapporti difficili della conduttrice napoletana, 69 anni, con colleghi e colleghe di Mediaset, mentre a Ballando con le Stelle continua la tensione con Guillermo Mariotto.

Il giudizio sul carattere di Barbara D’Urso

Secondo Lucarelli, il problema della conduttrice è un carattere difficile, noto nel mondo della televisione. Le sue parole sono nette: “Il problema è che Barbara D’Urso è antipatica. Lo è in un senso molto ampio del termine. Ha un senso di superiorità, un’altezzosità, una incapacità di rendersi leggera e la capacità di prendersi sempre maledettamente sul serio che rendono difficile lavorare con lei”.

La giornalista aggiunge un riferimento a Pasquale La Rocca, che con D’Urso ha ballato nella scorsa edizione del programma di Rai 1. I due, dopo un inizio di forte intesa, si sarebbero allontanati nei mesi seguenti, e da quando D’Urso è diventata giurata lo scontro tra loro si è ripetuto più volte.

Le vecchie tensioni con colleghi e colleghe di Mediaset

Lucarelli sostiene che negli anni la conduttrice si sia guadagnata l’antipatia di molti colleghi, sia dentro sia fuori dalla rete. Cita Antonella Clerici, che non avrebbe dimenticato un invito dell’ex di D’Urso per parlare di tradimenti, e Simona Ventura, che l’avrebbe detestata per anni anche a causa di un flirt della conduttrice con Bettarini. Viene nominata anche Maria De Filippi, con un giudizio analogo.

Un altro episodio riguarda Federica Panicucci, con cui D’Urso avrebbe avuto rapporti tesi per molto tempo. Lucarelli ripropone l’aneddoto del camerino che Panicucci avrebbe fatto smontare nel 2011, ereditato dalla conduttrice e sospettato di contenere cimici. Lucarelli definisce però l’episodio una leggenda. Nel racconto compaiono anche Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini, che avrebbero avuto screzi con la conduttrice.

Il caso del profumo e la difesa di Mariotto

Sul caso esploso a Ballando con le Stelle, Lucarelli sostiene che la situazione fosse prevedibile per chiunque conoscesse Barbara D’Urso e il meccanismo del programma. Secondo la giornalista, il pessimo carattere della conduttrice la rende poco adatta a ruoli che richiedono lavoro di squadra e a non avere il controllo su tutto, come avveniva quando conduceva.

Lucarelli non condanna il comportamento di Guillermo Mariotto, e ritiene che D’Urso dovrebbe essere più collaborativa e meno permalosa. Resta ora da capire se la conduttrice resterà in giuria. Dopo la puntata andata in onda il 14 novembre, D’Urso ha lasciato intendere di valutare seriamente l’addio al programma.