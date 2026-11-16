Nuovo capitolo dello scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: il giudice torna ad attaccare la conduttrice, mentre Milly Carlucci interviene per cercare di ricucire la frattura. Intanto, a La volta buona, Mariotto si confronta con Caterina Balivo e respinge la richiesta di nuove scuse.

Guillermo Mariotto e la lite con Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

La polemica tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso continua a tenere banco dopo quanto accaduto nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il giudice non sembra intenzionato a fare marcia indietro e, intervenendo sull’accaduto, ha rivolto nuove accuse alla conduttrice, insinuando che la sua reazione fosse legata soprattutto alla volontà di attirare l’attenzione.

«Barbara D’Urso ha un solo problema. Vuol essere al centro dell’attenzione per eclissare Ornella Muti. Tutto quel dramma… solo per comparire», ha dichiarato all’Adnkronos.

Al centro della controversia c’è il gesto compiuto da Mariotto durante la diretta di sabato, quando aveva spruzzato del profumo lamentando una presunta «puzza». Un episodio che Barbara D’Urso ha vissuto come un’offesa personale, tanto da affidare ai social il proprio sfogo: «Ho subito un’aggressione, mi sento ferita, delusa, questa volta non perdono».

Parole che hanno fatto ipotizzare anche un possibile addio della conduttrice al programma.

Caos Ballando, Barbara D’Urso lascia? La telefonata decisiva e il nuovo attacco di Mariotto

La vicenda è tornata al centro dell’attenzione anche durante La volta buona, dove Guillermo Mariotto è stato ospite di Caterina Balivo. La conduttrice gli ha chiesto di assumersi le proprie responsabilità e di rivolgere nuovamente le proprie scuse alla collega, ma il giudice ha respinto la richiesta con toni piuttosto decisi. «Chiariamo subito le cose. Il profumo non l’ho spruzzato a lei, mi dispiace se ha interpretato male», ha precisato, sostenendo di averlo utilizzato sul proprio balconcino e verso di sé.

Mariotto ha quindi ribadito la spiegazione già fornita, raccontando che nei pressi della sua postazione ci sarebbero cattivi odori a causa della presenza di animali: «Nel nuovo studio di Ballando siamo in mezzo alla campagna, ci sono topi, cinghiali e zebre». Quando Balivo ha insistito sulla necessità di chiedere scusa, il giurato ha perso la pazienza: «Caterina cosa vuoi? La sceneggiata? Vuoi che mi metta in ginocchio? Non lo farò». Ha inoltre ricordato di essersi già scusato, aggiungendo: «Quante volte volete che io chieda scusa?».

Milly Carlucci interviene e difende entrambi: «Vogliamo bene a tutti e due»

A provare a riportare la calma è intervenuta anche Milly Carlucci, che inizialmente aveva scelto un approccio diplomatico, per poi affrontare apertamente la questione. Raggiunta da Domenico Marocchi, inviato de La volta buona, la conduttrice ha riconosciuto il carattere particolarmente esuberante dei componenti della giuria: «Loro hanno personalità spesso esplosive. Io cerco di non essere la maestrina dalla penna rossa, provo a lasciarli esprimere nei limiti di quello che si può». Entrando nel merito del comportamento di Mariotto, ha aggiunto: «Lui ha capito e ha chiesto scusa, scherza fuori dalle righe non sapendo che oggi basta un niente. Il suo essere fantasioso può diventare negativo».

Successivamente, attraverso un video pubblicato sui social, Carlucci ha voluto ribadire la posizione della produzione, sottolineando che entrambi i protagonisti dello scontro sono importanti per il programma. «Quando qualcuno attacca un membro della famiglia, tutta la famiglia si riunisce», ha esordito, richiamando il concetto di grande famiglia di Ballando. Ha poi ricordato l’affetto e la stima nei confronti di Mariotto, presente fin dalla prima edizione, ma anche la volontà con cui è stata fortemente cercata Barbara D’Urso negli ultimi tre anni. «Vogliamo bene a tutti e due», ha concluso.

Resta da capire se le parole della conduttrice e le scuse del giurato saranno sufficienti a superare la frattura o se Barbara D’Urso deciderà davvero di lasciare il programma.