Un fuori onda di Ballando con le Stelle ha attirato l’attenzione del pubblico: Carolyn Smith è stata ripresa in lacrime durante una pausa pubblicitaria, visibilmente scossa e arrabbiata. Inizialmente la sua reazione è stata associata allo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso, ma Ivan Zazzaroni ha svelato un retroscena diverso, chiarendo il vero motivo dello sfogo della giudice.

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith in lacrime durante la pubblicità

La settima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 14 novembre, continua a far discutere anche per quanto accaduto lontano dalle telecamere. A catalizzare l’attenzione del pubblico è stato soprattutto un filmato girato durante una pausa pubblicitaria, nel quale si vede Carolyn Smith in lacrime e visibilmente provata.

La presidente della giuria appare arrabbiata e sopraffatta dall’emozione, mentre Milly Carlucci, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e l’autore televisivo Giancarlo De Andreis cercano di starle vicino. Le immagini, diffuse dal profilo Il Difforme e diventate rapidamente virali, hanno alimentato numerose ipotesi sulle ragioni del suo sfogo.

In particolare, alcuni utenti hanno collegato la reazione della coreografa al confronto acceso avvenuto poco prima tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso.

Nel video, infatti, Smith sembra indicare proprio la postazione del collega, facendo pensare che il suo malessere fosse legato alla discussione in studio.

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith in lacrime: Zazzaroni svela il motivo

A ricostruire quanto accaduto è stato Ivan Zazzaroni, che ha voluto intervenire pubblicamente per correggere le interpretazioni circolate sui social. Secondo il racconto del giornalista, infatti, le lacrime della collega non sarebbero state provocate direttamente dalla lite tra Mariotto e D’Urso, ma dalla scoperta che una sua precedente battuta era stata interpretata in maniera completamente diversa dalle sue intenzioni. Zazzaroni ha spiegato di essere stato lui stesso a informare Carolyn del polverone nato online: «Carolyn s’è messa a piangere dalla rabbia nel momento in cui le ho spiegato che sui social avevano male interpretato le sue parole sul naso di Guillermo».

Tutto è nato dalla difesa di Barbara D’Urso dopo il gesto di Mariotto, che aveva spruzzato del profumo verso la concorrente lamentando un cattivo odore. Carolyn aveva replicato con una battuta sulla puzza, aggiungendo: «Ho una risposta a quello che ha detto lui, ma se lo dico mi cacciano via dalla Rai». Le sue parole sono state interpretate sui social come una frecciata personale allo stilista. A chiarire l’equivoco è stato Zazzaroni, spiegando che si trattava della traduzione di un proverbio scozzese, dal significato piuttosto colorito: «Senti puzza quando il naso è troppo vicino al c**o». Nessuna allusione personale, dunque, ma un modo di dire utilizzato per criticare l’atteggiamento di Mariotto. Il giornalista ha concluso la sua ricostruzione precisando: «Questa è la verità. Non ce ne sono altre».