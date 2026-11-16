Reddito di cittadinanza, confronto acceso a Realpolitik tra chi difende il sussidio voluto da Conte e chi ne contesta gli effetti: scontro sui 550 euro e sui costi per lo Stato.

Il possibile ritorno del reddito di cittadinanza e il ruolo dei sussidi nel contrasto alla povertà tornano al centro del confronto politico. Il tema è stato affrontato durante Realpolitik, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, dove un acceso botta e risposta tra gli ospiti ha animato la discussione. Da una parte le ragioni di chi difende la misura introdotta durante i governi guidati da Giuseppe Conte, dall’altra le critiche legate ai suoi effetti e alla gestione delle risorse pubbliche.

Sandra Amurri difende il reddito di cittadinanza, Paragone replica: «I cavallini della droga»

Tra le sostenitrici della reintroduzione del sussidio c’è Sandra Amurri, che nel corso della trasmissione ha richiamato le condizioni economiche di alcune aree del Mezzogiorno. La giornalista ha paragonato i 550 euro mensili previsti dalla misura ai compensi che, secondo la sua ricostruzione, la criminalità organizzata riconoscerebbe a chi svolge attività di sorveglianza e segnalazione nelle piazze di spaccio.

«Sa che al Sud 550 euro, che era un po’ il reddito di cittadinanza, è quanto paga la criminalità organizzata, le staffette, per avvisare nelle piazze», ha affermato Amurri, sostenendo che sarebbe preferibile affidare quei soldi allo Stato piuttosto che lasciare spazio alle organizzazioni criminali. Ha poi aggiunto: «Io preferirei che quei soldi venissero dati dallo Stato».

Secondo la giornalista, inoltre, l’importo non sarebbe sufficiente a garantire una vita dignitosa, soprattutto in un contesto in cui le opportunità lavorative sono limitate e gli stipendi non sempre consentono di sostenere le spese quotidiane.

La replica di Gian Luigi Paragone è arrivata immediatamente: «I cavallini della droga, al soldo della mafia, prendevano sia l’uno che l’altro». Amurri ha contestato questa ricostruzione, ribattendo con decisione: «Non è vero, non è vero, questo non è vero, emerge dalle inchieste, ce ne sono 10.000». Paragone ha quindi richiamato le indagini e i provvedimenti giudiziari relativi a irregolarità nell’accesso al beneficio, sostenendo che in alcuni casi fossero state disposte anche revoche.

Superbonus e conti pubblici, Michele Silenzi critica i governi Conte

Nel dibattito è entrata anche la questione della sostenibilità economica delle misure assistenziali e dei bonus introdotti negli anni precedenti. A intervenire è stato Michele Silenzi, commentatore politico e direttore editoriale della casa editrice Liberilibri, collegato in trasmissione. Il suo giudizio si è concentrato soprattutto sul Superbonus, indicato come una delle principali voci di spesa che hanno inciso sui conti pubblici.

«Il Superbonus è la catastrofe di questo Paese», ha dichiarato, chiamando in causa i due esecutivi guidati da Giuseppe Conte e anche il governo di Mario Draghi, sostenuto in una prima fase dal Movimento 5 Stelle. Secondo Silenzi, quelle amministrazioni non sarebbero riuscite a mantenere sotto controllo la spesa pubblica, lasciando in eredità una situazione finanziaria complessa.

Il commentatore ha poi distinto le difficoltà economiche italiane da quelle che interessano il resto dell’Europa, ricordando che il rallentamento della crescita rappresenta una questione più ampia. Ha quindi rivendicato il lavoro dell’attuale esecutivo nella gestione dei conti, richiamando anche le valutazioni del Fondo monetario internazionale: «Il Fondo monetario internazionale, un organismo terzo, ha detto che quello che ha fatto questo governo nella gestione dei conti pubblici è assolutamente commendevole».

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