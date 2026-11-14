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GF VIP: Selvaggia Lucarelli parla dopo la lite con Ilary Blasi avvenuta in diretta tv

GF VIP: Selvaggia Lucarelli parla dopo la lite con Ilary Blasi avvenuta in diretta tv

Selvaggia Lucarelli ha parlato dopo la furiosa lite con la padrona di casa del GF VIP avvenuta durante l'ultima trasmissione in diretta.

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Il GF VIP si è decisamente scaldato nell’ultima puntata andata in onda ieri 13 novembre con un litigio improvviso e acceso tra la padrona di casa, Ilary Blasi e l’opinionista Selvaggia Lucarelli d’altronde tra le due non è mai corso buon sangue e alcune sitauzioni tendono ad accentuare le differenze di carattere e di visione rispetto ai temi di puntata.

Litigio tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi: “prendi la parte dei giovani”

La puntata si è accesa quando Selvaggia Lucarelli ha preso le difese di Megan Rea poichè non ha fatto un gesto corretto in cucina – ha scongelato della carne evidentemente deteriorata – a quel punto Lucarelli ha difeso Rea spiegando che “lei a 20 anni non sapeva nemmeno fare due uova”.

A quel punto Blasi è sbottata sostenendo che lei prenda sempre le difese dei giovani, Lucarelli però non ha incassato e ha ribattuto “vuoi vuoi litigare con me?” Ha poi rincarato citando anche Cesara Buonamici che difende gli over.

Al termine della puntata la tensione tra le due non è affatto scesa, difatti quando è giunto il momento dei saluti, Blasi ha congedato anche Lucarelli che vedendola tesa in volto le ha chiesto: “Sei Arrabbiata?” e lei ha replicato “Si abbastanza”.

Selvaggia Lucarelli ha replicato a quanto accaduto con Ilary Blasi, ecco la sua versione

Dopo appena poche ore dalla diretta dove è avvenuto il litigio tra Lucarelli e Blasi è stata la stessa Lucarelli a voler chiarire la situazione spiegando il proprio punto di vista sulla vicenda già immediatamente chiaccherata sul web.

Non è successo niente di che, quando ho preso parola mi è stato detto che sono troppo di parte e non ho capito bene perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per esprimere opinioni personali. Il mio essere di parte in questa edizione è al massimo semplicemente difendere chi è più svantaggiato in termini di tifo e popolarità, non ne traggo alcun vantaggio. […] La conduttrice fa quello che vuole e porta il programma dove vuole ci mancherebbe altro. – ha poi chiuso con un invito a continuare il seguire il programma – Siamo soldati e umili servitori di questa grande azienda che è il GF e il GF è il programma del buon umore“.

Un messaggio quello di Selvaggia che punta ad appianare ogni tensione che si è creata e a rispedire al mittente ogni accusa, spiegando che si tratta di dinamiche di puntata e che ogni puntata in fondo è diversa dalla precedente, pur tenendo a precisare che Ilary in qualità di conduttrice spinga su temi che portano il pubblico ad interagire come è normale in un programma in diretta.

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