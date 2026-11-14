Il GF VIP si è decisamente scaldato nell’ultima puntata andata in onda ieri 13 novembre con un litigio improvviso e acceso tra la padrona di casa, Ilary Blasi e l’opinionista Selvaggia Lucarelli d’altronde tra le due non è mai corso buon sangue e alcune sitauzioni tendono ad accentuare le differenze di carattere e di visione rispetto ai temi di puntata.

Litigio tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi: “prendi la parte dei giovani”

La puntata si è accesa quando Selvaggia Lucarelli ha preso le difese di Megan Rea poichè non ha fatto un gesto corretto in cucina – ha scongelato della carne evidentemente deteriorata – a quel punto Lucarelli ha difeso Rea spiegando che “lei a 20 anni non sapeva nemmeno fare due uova”.

A quel punto Blasi è sbottata sostenendo che lei prenda sempre le difese dei giovani, Lucarelli però non ha incassato e ha ribattuto “vuoi vuoi litigare con me?” Ha poi rincarato citando anche Cesara Buonamici che difende gli over.

Al termine della puntata la tensione tra le due non è affatto scesa, difatti quando è giunto il momento dei saluti, Blasi ha congedato anche Lucarelli che vedendola tesa in volto le ha chiesto: “Sei Arrabbiata?” e lei ha replicato “Si abbastanza”.

Selvaggia Lucarelli ha replicato a quanto accaduto con Ilary Blasi, ecco la sua versione

Dopo appena poche ore dalla diretta dove è avvenuto il litigio tra Lucarelli e Blasi è stata la stessa Lucarelli a voler chiarire la situazione spiegando il proprio punto di vista sulla vicenda già immediatamente chiaccherata sul web.

“Non è successo niente di che, quando ho preso parola mi è stato detto che sono troppo di parte e non ho capito bene perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per esprimere opinioni personali. Il mio essere di parte in questa edizione è al massimo semplicemente difendere chi è più svantaggiato in termini di tifo e popolarità, non ne traggo alcun vantaggio. […] La conduttrice fa quello che vuole e porta il programma dove vuole ci mancherebbe altro. – ha poi chiuso con un invito a continuare il seguire il programma – Siamo soldati e umili servitori di questa grande azienda che è il GF e il GF è il programma del buon umore“.

Un messaggio quello di Selvaggia che punta ad appianare ogni tensione che si è creata e a rispedire al mittente ogni accusa, spiegando che si tratta di dinamiche di puntata e che ogni puntata in fondo è diversa dalla precedente, pur tenendo a precisare che Ilary in qualità di conduttrice spinga su temi che portano il pubblico ad interagire come è normale in un programma in diretta.