Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip, con Alex Belli rientrato in casa e protagonista di un acceso confronto con Alessandro Roncaccia, tanto che si è sfiorata la rissa.

Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip, con Alex Belli rientrato in casa e protagonista di un acceso confronto con Alessandro Roncaccia, tanto che si è sfiorata la rissa. I dettagli di quanto accaduto.

Gf Vip, Alex Belli rientra in casa: rissa sfiorata con Alessandro Roncaccia

Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip quando ieri, giovedì 12 novembre, Alex Belli ha fatto rientro nel reality Mediaset nel ruolo di executive chef del Grande Fratello Bistrot, affidando ad Alessandro Roncaccia la preparazione degli antipasti, mentre gli altri coinquilini si sono divisi tra cucina, servizio e pulizie.

Le cose però a un certo punto sono degenerate, con Belli cha ha rimproverato Roncaccia perché i cestini di parmigiano continuavano. Quando poi l’ex gieffino gli ha chiesto di concentrarsi sul lavoro senza lamentarsi, Roncaccia ha replicato senza troppi giri di parole: “Io devo stare zitto e lavorare? Io parlo quanto mi pare.

Ora vado a fumare una sigaretta, poi faccio la doccia e la sauna, adesso te lo faccio vedere io”.

“Quasi alle mani”, lite furibonda al GF Vip: scontro acceso tra Alex Belli e Roncaccia

Situazione tesissima ieri nella casa del Gf Vip. A intervenire nello scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncacci è stata anche Giulia Provvedi, che ha preso le difese di Roncaccia dopo essere stata rimproverata da Belli per averlo aiutato anziché occuparsi del servizio: “Zitto ci stai tu e non ti azzardare mai più a dirmi di stare in silenzio.

Sei un cafone arrogante, abbassa la voce e fatti gli affari tuoi. I comandi li dai a casa tua“. La situazione è ulteriormente degenerata quando, durante la preparazione delle piadine, è finito lo squacquerone, con Alex belli che ha proposto di utilizzare i fiocchi di latte, con Roncaccia che ha ironizzato sulla soluzione criticando l’organizzazione della spesa. Belli ha quindi sbattuto una mano sul bancone e ha intimato a Roncaccia di andarsene: “Tu all’executive chef non rispondi così! Allo chef devi dire di sì e fare quello che ti dice. Zitto, devi stare zitto!“. Roncaccia lo ha definito “un incompetente” e poi parlando con Varsi, ha anche accusato Belli di averlo spinto e strattonato.