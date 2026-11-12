Ilary Blasi e Bastian Muller, aria di crisi? Primo litigio da marito e moglie

Ilary Blasi e Bastian Muller, aria di crisi? Primo litigio da marito e moglie

Le foto pubblicate da Gente mostrano Ilary Blasi e Bastian Muller con il volto teso durante un'uscita a Roma: ecco cosa avrebbe infastidito i neosposi e perché si parla di una presunta crisi.

A poche settimane dal matrimonio celebrato a Ravello, Ilary Blasi e Bastian Muller finiscono sotto i riflettori per alcune fotografie che hanno fatto nascere sospetti su una possibile crisi di coppia. I due sono apparsi particolarmente seri durante un’uscita a Roma, ma il settimanale Gente ha ricostruito cosa sarebbe successo davvero.

Ilary Blasi torna in tv: sarà al timone di Ok, il prezzo è giusto! su Canale 5

Sul fronte professionale, invece, per Blasi si prospetta una nuova esperienza televisiva. Mediaset avrebbe scelto proprio lei per riportare in televisione Ok, il prezzo è giusto!, il celebre gioco a premi che manca dalla programmazione da circa 25 anni. Stando alle anticipazioni diffuse da Davide Maggio, il debutto su Canale 5 sarebbe previsto per il 7 dicembre 2026, con una permanenza in palinsesto di sei settimane, in concomitanza con le festività natalizie.

Per la conduttrice si tratterebbe di un’occasione significativa per tornare nella fascia preserale, un segmento televisivo che conosce fin dagli esordi come Letterina di Passaparola.

Ilary Blasi e Bastian Muller, le foto dopo il matrimonio fanno discutere: cosa è successo

Il matrimonio celebrato a Ravello lo scorso 13 settembre sembrava aver inaugurato una fase particolarmente felice per Ilary Blasi e Bastian Muller.

Eppure, alcuni recenti scatti pubblicati dal settimanale Gente hanno attirato l’attenzione sulla coppia, ritratta durante un’uscita nella Capitale con atteggiamenti piuttosto distaccati. Le fotografie hanno fatto nascere domande su un eventuale contrasto tra i due, soprattutto perché entrambi appaiono poco inclini a sorridere.

La ricostruzione della rivista, tuttavia, suggerisce una spiegazione differente: il nervosismo sarebbe stato provocato dall’incontro ravvicinato con i paparazzi. La stessa rivista ha descritto così l’episodio: “Doveva essere una bella domenica al ristorante con gli amici più cari, cioè Angelo Marrozzini, cugino fraterno di Totti che ha preso le parti di Ilary dopo la separazione, e Giorgia Lillo Lori, sua moglie nonché testimone di nozze della Blasi. E invece sul loro passaggio, a documentare gli spostamenti, l’arrivo al ristorante e le chiacchiere, hanno trovato i nostri fidi fotografi“. Una presenza evidentemente poco gradita, che potrebbe spiegare le espressioni immortalate nelle immagini. Non ci sono, infatti, riscontri che permettano di attribuire il comportamento dei due a una discussione privata.