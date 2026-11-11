Una notizia incredibile ha coinvolto una componente del cast del programma di Rai 1 “Ballando con le Stelle” che si è trovata ad affrontare una grave perdita familiare condividendo il dolore che provava sui propri profili social e spiegando anche il calvario che ha caratterizzato la vita della sorella minore alla quale era profondamente legata.

Rebecca Gabrielli, la ballerina colpita dal lutto, partner di Eugenio Finardi

Rebecca Gabrielli è da diverso tempo inserita nel cast di Ballando con le Stelle in qualità di ballerina e in questa edizione è stata la partner professionale per il concorrente VIP Eugenio Finardi.

La coppia era uscita dalla gara nella puntata del 31 ottobre e per lei è stato un colpo difficile da accettare, nonostante abbia ancora la possibilità di venir ripescata, l’addio alla vita da competizione è stata positiva perché le ha permesso di stare accanto alla sorella malata.

Infatti questi giorni sono stati totalmente riservati alla sorella che stava affrontando sin dalla sua venuta al mondo la battaglia con la malattia che l’ha colpita alla nascita.

Lutto per il cast di Ballando con le Stelle, morta la sorella della nota ballerina

Rebecca Gabrielli, ballerina classe 1994, ha quindi preso la sua penna virtuale e ha deciso di scrivere un lungo post – pubblicato come stories su Instagram – dedicato alla sorella minore morta dopo aver combattuto stoicamente contro il male di cui era affetta.

Nelle parole pubblicate emerge un ritratto di una ragazza che ha lottato per tutta la vita e che era la prima fan della sorella Rebecca e che gioiva di ogni suo traguardo.

“Abbiamo vissuto una vita insieme, fianco a fianco, affrontando tutto, ogni singola tempesta, sin dal primo giorno” questo uno stralcio significativo del post sul profilo personale Instagram e riportato da The Social Post.

La morte però non cancellerà il rapporto che “sarà eterno“, scrive la ballerina che da oggi in poi ballerà ogni volta anche per la sua amata sorella.