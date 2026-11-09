Pierluigi Diaco avrebbe tentato una mossa inaspettata per mettere fine allo scontro con Milly Carlucci dopo le polemiche sull’intervista ad Alberto Ravagnani a BellaMa’. Secondo Dagospia, il conduttore avrebbe proposto di partecipare a Ballando con le Stelle insieme all’ex sacerdote, ma la produzione avrebbe respinto l’idea.

Diaco voleva fare pace con Milly Carlucci: la proposta a sorpresa a Ballando con le Stelle

Dietro le quinte della Rai, la tensione tra Pierluigi Diaco e Milly Carlucci avrebbe rischiato di trasformarsi in una vera e propria frattura tra due trasmissioni della stessa azienda. Per provare a ricucire i rapporti e mettere fine alle polemiche, il conduttore di BellaMa’ avrebbe pensato a una soluzione decisamente insolita: scendere in pista a Ballando con le Stelle come “ballerino per una notte”.

A svelare il retroscena è Dagospia, con un articolo firmato da Giuseppe Candela, secondo cui Diaco avrebbe persino proposto di esibirsi in coppia con Alberto Ravagnani, 33 anni, ex sacerdote e attuale concorrente dello show di Rai 1. L’idea, che avrebbe potuto trasformarsi in un momento televisivo particolarmente seguito, non avrebbe però trovato accoglienza favorevole.

Dalla produzione del programma sarebbe arrivato, infatti, un rifiuto netto, facendo naufragare sul nascere il tentativo di riconciliazione.

Lo scontro dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani e le polemiche in Rai

La vicenda nasce dall’intervista che Diaco ha realizzato nel corso di BellaMa’ con Ravagnani. Durante il confronto, il conduttore ha rivolto all’ospite diverse domande personali, soffermandosi sulla sua vita privata, sulla castità e sull’orientamento sessuale. Un’intervista dai toni incalzanti durante la quale l’ex sacerdote ha manifestato il proprio disagio davanti alle telecamere. La puntata ha provocato reazioni anche all’interno della Rai, con Milly Carlucci che ha definito “inaccettabile” quanto accaduto, parlando successivamente di una “infelice intervista”. Il presentatore aveva replicato contestando l’opportunità di utilizzare gli spazi della stessa azienda per affrontare questioni personali: “Ritengo curioso che si utilizzino gli strumenti e i mezzi della stessa azienda per cui io e la signora Carlucci lavoriamo per regolare i conti”.

Le tensioni sono proseguite fino alla puntata domenicale di BellaMa’, quando Diaco ha presentato le proprie scuse, riconoscendo che avrebbe potuto condurre il colloquio “con toni diversi e meno incalzanti”. Ha anche spiegato di aver incontrato Ravagnani in camerino prima della registrazione per anticipargli gli argomenti dell’intervista: “Ho convocato in camerino Alberto esclusivamente per anticipargli con correttezza gli ingredienti dell’intervista, se ho detto qualcosa che lo ha turbato mi dispiace, ma non era mia intenzione”. Dal canto suo, l’ex sacerdote aveva raccontato a Ballando con le Stelle di essere arrivato in trasmissione già turbato da alcuni episodi precedenti: “Prima di andare in diretta, partivo già turbato per alcune cose che erano successe in camerino”.

Carlucci, intervenendo in apertura di puntata, aveva espresso la vicinanza di tutta la squadra al concorrente: “Quando un membro della famiglia viene aggredito è come aggredire l’intera famiglia”. Nel frattempo, Diaco ha annunciato di aver dato mandato ai propri legali di procedere contro chiunque abbia diffuso insinuazioni su presunte avances o approcci mai avvenuti, dichiarando di voler tutelare la propria reputazione. Secondo quanto riferito da Dagospia, il conduttore avrebbe anche chiesto di intervenire telefonicamente durante la diretta di Ballando, ricevendo un altro rifiuto.