"Con lui finché non crepo", le commoventi parole di Paolo Bonolis

Al Festival dello spettacolo, Paolo Bonolis ha dedicato parole cariche di affetto e stima nei confronti di Luca Laurenti, il compagno di una carriera televisiva che dura ormai da 35 anni. Ecco nel dettaglio che cosa ha detto il conduttore.

Paolo Bonolis, parole al miele per Luca Laurenti: “Siamo fratelli”

Paolo Bonolis al Festival dello spettacolo ha parlato dell’amico e collega Luca Laurenti: i due sono compagni di carriera da ormai 35 anni.

Il loro sodalizio è iniziato nel 1991 con “Urka!” e da allora li abbiamo visti insieme in tanti programmi di grande successo come “Ciao Darwin”, “Chi ha incastrato Peter Pan?” , “Il senso della vita” e “Avanti un altro!” . In un video diffuso sui social di SuperguidaTv, Paolo Bonolis ha parlato così del rapporto con Luca Laurenti: “Siamo fratelli praticamente, viviamo in combutta professionale da 35 anni.

È un rapporto molto bello perché ha come punto di riferimento il rispetto assoluto della nostra differenza e della nostra reciproca indipendenza. Quindi stiamo bene. Lui non è me, io non sono lui, ma grazie a Dio lui è lui e io sono io perché ci vogliamo bene e con lui ci lavorerò fino a che crepo. Insomma, poi se crepa lui…”

Paolo Bonolis: “Laurenti vive in un mondo tutto suo”

Paolo Bonolis è andato avanti a parlare dell’amico e collega Luca Laurenti, ecco cos’altro ha detto: “Qualche volta abbiamo fatto le vacanze assieme, è capitato. In realtà lui è una persona molto molto indipendente, molto chiusa, molto solitaria. Mi piace rispettare questa cosa. Ogni tanto cerco di invitarlo magari a mangiare assieme, ma lui risponde di no. E quindi è inutile cercare di forzare una chiusura che lui ha particolare”. Poi ha anche aggiunto: “Lui vive in un mondo tutto suo. E quando viene da questa parte è basito a fronte di questa realtà. È una delle tante testimonianze della fase quantica dell’esistenza: ci sono varie vite parallele, quindi ogni tanto si vede che una porta spazio-tempo si apre, lui viene di qua e poi torna dalla parte sua”.