Da Berlusconi a Meloni, Bruno Vespa racconta la Seconda Repubblica mentre nasce la Terza

(Adnkronos) - Dopo la Seconda Repubblica nata con la discesa in campo il 26 marzo 1994 di Silvio Berlusconi fondatore del centrodestra, è con Giorgia Meloni ed Elly Schlein che l'Italia si sta proiettando nella Terza. 'Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein', e...

(Adnkronos) – Dopo la Seconda Repubblica nata con la discesa in campo il 26 marzo 1994 di Silvio Berlusconi fondatore del centrodestra, è con Giorgia Meloni ed Elly Schlein che l’Italia si sta proiettando nella Terza. ‘Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein’, edizione Mondadori-Rai libri, è l’ultimo libro di Bruno Vespa.

Una cavalcata lunga trentatrè anni, passando attraverso dodici presidenti del Consiglio (tra i quali l’attuale, il più longevo della storia repubblicana) e quattro Presidenti della Repubblica, gli ultimi due, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella confermati per un secondo mandato.

Un racconto che narra l’ingresso, l’uscita e il ritorno a Palazzo Chigi di Silvio Berlusconi e Romano Prodi; dei tre Esecutivi tecnici di Lamberto Dini, Mario Monti e Mario Draghi; dell’ascesa e la caduta dei due Mattei, Renzi e Salvini, finiti nella polvere della sconfitta al referendum costituzionale e della crisi di governo nell’estate del Papeete; di Massimo D’Alema primo premier ex comunista e di Gianfranco Fini ex missino arrivato al ministero degli Esteri e alla presidenza della Camera, finito poi ai margini dell’agone politico dopo il divorzio con Berlusconi.

Si arriva ai nostri giorni, al prossimo duello elettorale tra Meloni da un lato ed Elly Schlein (segretaria più longeva del Pd) o Giuseppe Conte o forse un terzo nome dall’altro, aspettando le primarie, e in attesa che il prossimo Parlamento scelga il futuro Capo dello Stato, chissà se per la prima volta espressione del centrodestra, operazione mai riuscita durante la Seconda Repubblica.

Un vero e proprio piccolo manuale di storia per le generazioni che verranno, che tra patto della crostata bipartisan a casa di Gianni Letta, fallimento della Bicamerale, federalismo approvato con quattro voti di maggioranza, riforme costituzionali bocciate da referendum diventati terreno di scontro politico più che di confronto sul merito delle questioni, potranno conoscere tutti i tentativi di profonde modifiche della Costituzione rimasti tali.

In alcuni casi la lettura diventa appassionante come quella di un thriller, quando si passa alle vicende che accompagnano le elezioni e le rielezioni dei Presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, tra candidature lanciate e bocciate, presentate e impallinate dai franchi tiratori, in alcuni casi ritenute troppo ingombranti, tra un susseguirsi di riunioni, incontri e vertici, con telefonate annunciate e mai arrivate che causano rotture rimarginate solo dopo alcuni mesi, come quella tra Salvini e Meloni.

Nel libro trova naturalmente ampio spazio quella che viene definita la telenovela giudiziaria del Cavaliere, del quale Vespa racconta il susseguirsi di cadute e rinascite, politiche e non solo, testimoniate, ad esempio, dallo storico discorso di Onna e dal passo falso di Casoria, dalla rottura con Veronica Lario e dal legame indissolubile con i suoi cinque figli, dai giorni drammatici prima e trionfali poi dei G8 di Genova e di L’Aquila.

Fino all’ultima telefonata con l’autore sabato 10 giugno 2023, due giorni prima della morte. Non è l’unico riferimento autobiografico, altri sono presenti nel libro, occasione per raccontare gustosi aneddoti, come un nuovo patto della crostata, stavolta mancato, tra Berlusconi e Pier Ferdinando Casini in occasione di una cena offerta nell’estate 2010 dal conduttore di ‘Porta a Porta’ per festeggiare i suoi cinquant’anni di attività giornalistica.

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