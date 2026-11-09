G7 a Parigi, focus su attacchi hacker. Tajani: "Chiederemo un segnale forte"

(Adnkronos) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi, lunedì 9 novembre, e domani a Parigi per la seconda ministeriale Esteri del G7 sotto la presidenza di turno francese. Su richiesta del viceministro, il G7 di Parigi metterà al centro del dibattito il tema dell’escalation di gravi...

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi, lunedì 9 novembre, e domani a Parigi per la seconda ministeriale Esteri del G7 sotto la presidenza di turno francese. Su richiesta del viceministro, il G7 di Parigi metterà al centro del dibattito il tema dell’escalation di gravi episodi di guerra ibrida che in questi giorni hanno preso di mira l’Europa: attacchi al traffico aereo, a supermercati e persino a centri trasfusionali, con l’obiettivo di creare panico e colpire la vita quotidiana dei cittadini.

Il vicepremier chiederà ai partner una risposta comune e decisa, con una risposta collettiva a difesa dei cittadini e delle imprese.

“Un conto sono gli hacker filorussi, un conto è se c’è una regia di un Paese straniero. Che gli hacker siano filorussi è scontato, tutto ci porta a guardare a Est, ma bisogna vedere quali sono esattamente le responsabilità.

Deve esservi una unità di intenti di tutti i Paesi democratici e di ispirazione liberale”, che devono ”trovare un modo per proteggere la libertà e la democrazia perché gli attacchi cibernetici e la guerra ibrida vanno a colpire il sistema democratico quando si cerca di colpire le elezioni. Noi dobbiamo difendere il sistema democratico”, ha detto ieri Tajani.

“Devo dire che noi stiamo lavorando intensamente sul tema della sicurezza cibernetica dal 2022, ma dal 1 gennaio di quest’anno c’è un’operatività completamente differente e molto più organizzata, anche dal punto di vista tecnico per respingere gli attacchi che ci riguarda.

Non ci facciamo intimorire, reagiamo – ha quindi sottolineato – siamo in grado di respingere gli attacchi da parte degli hacker filo russi, ma da parte anche di altri possibili hacker, che vogliano attaccare il nostro sistema di difesa, il nostro sistema informatico industriale e anche nell’ambasciata”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, parlando alla Farnesina.

Riferendosi al G7 ha aggiunto: “Io mi auguro che ci sia, come c’è sempre stato su questo argomento, una sempre più forte collaborazione. Abbiamo già discusso più volte il tema della guerra ibrida, ma di fronte agli ultimi attacchi non possiamo più parlare soltanto di episodi, evidentemente c’è una strategia in atto e noi dobbiamo reagire da un punto di vista politico, oltre che da un punto di vista tecnologico. Mi auguro che a Parigi si possa anche dare un segnale forte da parte del G7”.

In questo quadro, l’agenda dei lavori prevede anche una sessione sull’Ucraina, nella quale il nostro ministro degli Esteri confermerà il sostegno italiano a Kyiv, anche attraverso il 13esimo pacchetto di aiuti militari in preparazione, e al rinnovato impegno diplomatico degli Stati Uniti con l’intenzione annunciata di riprendere i colloqui trilaterali. L’agenda prevede, inoltre, sessioni dedicate alle varie crisi internazionali (Medio Oriente, Sudan, Corno d’Africa, Haiti, Cuba, Venezuela, Indo-Pacifico fra i temi in discussione) e all’Intelligenza artificiale. Alcune delle riunioni si svolgeranno in formato allargato ai partner G7 invitati: Arabia Saudita, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina e Programma Alimentare Mondiale. Tajani ribadirà la priorità di evitare una nuova escalation nello Stretto di Hormuz e il sostegno ai partner regionali per la ripresa dei negoziati tra Usa e Iran, confermando l’impegno italiano attraverso la Coalizione di Roma per la sicurezza alimentare, lanciata con la Croazia e il sostegno della Fao.

L’Italia sta lavorando con i propri partner per mitigare l’impatto della crisi anche sul fronte dei prezzi dell’energia, e in quest’ottica ha sostenuto il rilascio coordinato delle riserve strategiche di petrolio nell’ambito dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie). Il titolare della Farnesina confermerà l’impegno per la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso, anche attraverso l’operazione Aspides, nonché il sostegno all’Autorità palestinese e al suo processo di riforma. Tajani si soffermerà anche sull’azione italiana in Sudan, attraverso il sostegno agli sforzi di mediazione e con nuove iniziative umanitarie.

Alla sessione sull’Intelligenza artificiale, il ministro ricorderà, infine l”AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile’, lanciato durante la Presidenza italiana del G7 nel 2024, quale strumento concreto per mettere l’Intelligenza artificiale al servizio dello sviluppo, in particolare in Africa.

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