Scopri come le forze russe hanno denunciato l’attacco a tre navi cargo e a due sottostazioni elettriche critiche per l’industria bellica ucraina.

Durante la notte di domenica, le forze armate russe hanno annunciato una serie di attacchi mirati contro obiettivi considerati vitali per l’esercito ucraino. Il Ministero della Difesa ha affermato di aver colpito tre imbarcazioni cargo ritenute cariche di materiale bellico, oltre a due sottostazioni elettriche che forniscono energia alle strutture dell’industria della difesa.

Gli eventi si sono verificati nella zona del Mar Nero e nelle regioni interne di Dnipropetrovsk e Zhytomyr, suscitando immediata preoccupazione per le conseguenze sulla popolazione civile.

Colpi a tre navi cargo nei porti di Odesa e Chornomorsk

Secondo le dichiarazioni del Ministero della Difesa russo, una nave container è stata colpita mentre approdava al porto di Odesa, trasportando armi e equipaggiamenti militari destinati alle forze ucraine.

Un secondo cargo, anch’essa di tipo container, è stato attaccato nel vicino porto di Chornomorsk, dove aveva scaricato un carico considerato dual-use, ossia utilizzabile sia per scopi civili sia militari. Il terzo veicolo, un bulk carrier, è stato colpito al largo, a sud-ovest di Odesa, e le autorità russe lo hanno identificato come vettore di materiale bellico destinato alle truppe ucraine.

Il caso della nave secca al largo di Odesa

Il battente di questa imbarcazione, definita “dry cargo ship”, sarebbe stata intercettata durante una rotta di rifornimento verso il Mar Nero. Le informazioni fornite dal Ministero suggeriscono che a bordo fossero presenti munizioni e equipaggiamenti di difesa destinati a rinforzare le capacità operative delle forze ucraine. Nonostante la grave accusa, le autorità ucraine non hanno ancora rilasciato dichiarazioni confermanti né smententi, lasciando i fatti in una zona grigia di verificabilità.

Danni alle sottostazioni elettriche di Dnipropetrovsk e Zhytomyr

Parallelamente all’attacco navale, le forze russe hanno dichiarato di aver colpito due sottostazioni elettriche situate rispettivamente nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zhytomyr. Queste strutture forniscono energia a impianti dell’industria militare, rendendo il loro funzionamento cruciale per la produzione di armamenti. Il Ministero della Difesa ha sostenuto che l’interruzione dell’alimentazione ha l’obiettivo di indebolire la capacità produttiva del settore bellico ucraino.

Il gruppo energetico DTEK ha confermato che l’attacco notturno a Dnipropetrovsk ha causato una blackout che ha lasciato oltre 600.000 persone senza corrente elettrica. Un messaggio pubblicato sul canale Telegram dell’azienda indica che le infrastrutture energetiche più importanti della zona sono state danneggiate, aumentando le difficoltà per i civili e per le attività produttive della regione.

Finora, le agenzie di stampa internazionali non sono state in grado di verificare autonomamente le affermazioni del Ministero della Difesa russo, né di ottenere una risposta immediata dalle autorità ucraine. L’incertezza sulla reale entità del carico bellico a bordo delle navi e sulla portata dei danni alle reti elettriche alimenta un clima di tensione, con potenziali ripercussioni non solo sul fronte militare ma anche sulla popolazione civile, che si trova a dover gestire interruzioni prolungate di energia.