Durante la puntata del grande fratello Vip trasmessa venerdì 6 novembre, l’attore parmense Alex Belli è stato eliminato in maniera inaspettata. Il risultato ha capovolto le previsioni che lo indicavano tra i concorrenti più al sicuro, generando subito una notevole ondata di stupore su tutti i canali social. Dopo la lettura del risultato, Belli non si è limitato a salutare la casa, ma ha deciso di abbandonare lo studio in diretta, creando uno dei momenti più discussi dell’intera edizione.

Il televoto che ha rovesciato le previsioni

Il numero dei voti è stato decisivo: Andreas Müller si è salvato con il 36,74% dei consensi, seguito da Giulia Provvedi (23,45%) e da Valeria Marini (19,99%). Alex Belli, invece, ha registrato un indice di gradimento del 19,82%, abbastanza per farlo scivolare fuori dal gioco.

Questi dati hanno mostrato una scissione netta tra il pubblico, che ha favorito i concorrenti più tradizionali, e una parte di fan che vedeva in Belli un candidato più dinamico.

Le reazioni sui social

Subito dopo l’annuncio, diversi volti noti del mondo dello spettacolo hanno espresso la loro incredulità. Tina Cipollari ha commentato su X: “Non ci posso credere, è uscito Alex.

No Grande Fratello, io esco”. Stefania Orlando ha scritto: “Non posso credere che abbiano salvato Giulia e sia uscito il Man. Io sono scioccata”. Francesco Oppini ha aggiunto: “L’eliminazione di Alex Belli dal GF Vip equivale ad affossare un’edizione già molto discutibile”. Le dichiarazioni hanno sottolineato la percezione di un voto “ingiusto” da parte di molti spettatori.

La fuga dallo studio e le reazioni in diretta

Il momento clou è stato l’uscita improvvisa di Belli dallo studio. Dopo aver salutato la conduttrice Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, l’attore si è alzato, ha baciato la mano alla conduttrice e ha dichiarato di non voler rimanere a commentare «queste dinamiche scontate». Poi, senza attendere ulteriori inviti, ha voltato le spalle ed è uscito dalla scenografia. Blasi, visibilmente sbalordita, ha commentato in diretta: “Ha sbroccato ed è scappato via, dicendo che siamo tutti noiosi”. Il suo tentativo di fermarlo è stato vano.

Le opinioni delle opinioniste

Cesara Buonamici ha espresso stupore, definendolo «un gesto fuori dal comune». Selvaggia Lucarelli, al contrario, ha mostrato una certa complicità, affermando: «Questo è stato il suo ultimo colpo di teatro. Lui doveva uscire in questa maniera». Jonathan Kashanian, presente in studio, ha riferito che poco prima Belli gli aveva confidato l’intenzione di lasciare il palco, spiegando che non voleva partecipare a una discussione che percepiva come «scontata».

Un episodio già vissuto e le prospettive future

Non è la prima volta che Alex Belli mette in discussione il format. Alcune settimane prima, durante le nomination, aveva minacciato di allontanarsi, arrabbiato per la gestione delle dinamiche interne. All’epoca, è fuggito temporaneamente dalla casa, per poi rientrare poco dopo. Questa nuova fuga, però, avviene in piena visibilità televisiva, segnando un punto di rottura più netta. Alcuni commentatori si chiedono se la sua assenza sia definitiva o se tornerà in studio nelle prossime puntate, ma per il momento il pubblico resta con il baffo alzato e l’attesa di ulteriori sviluppi.