La serata televisiva del 6 novembre si è rivelata una vera prova di forza per i due reality più seguiti del panorama italiano. Da una parte, Grande Fratello Vip ha chiuso con 1,827,000 telespettatori e uno share del 15,6%; dall’altra, The Voice Senior ha attirato 3,024,000 spettatori, conquistando il 20,7% di share.

Entrambe le produzioni hanno dovuto confrontarsi con un palinsesto ricco di programmi di richiamo, il che rende ancora più interessante l’analisi dei dati.

Il rating di Grande Fratello Vip rimane stabile rispetto alle puntate precedenti della stagione, che si aggirano intorno a una media di 1,78 milioni di spettatori. La scorsa settimana, ad esempio, la puntata del 2 ottobre ha mantenuto un pubblico di 1,555,000 (13,8% di share), mentre le trasmissioni di metà mese hanno registrato valori tra 1,7 e 1,9 milioni.

Questi numeri confermano una costante fedeltà del pubblico, sebbene non si registrino picchi significativi.

Dati di ascolto della serata del 6 novembre

In prima serata, Grande Fratello Vip ha celebrato la nomina di Guendalina Tavassi a seconda finalista, l’eliminazione di Alex Belli e i contrasti tra Valeria Marini e Andreas Muller. L’evento ha convogliato 1,827,000 telespettatori, pari al 15,6% di share, valori in linea con la media della serie.

La speranza di una finale più incisiva, come accaduto nella scorsa edizione, resta alta.

Nel medesimo intervallo, The Voice Senior ha trasmesso la semifinale, con sfide tra i team di Nek, Fiorella Mannoia, Arisa e Rocco Hunt contro Clementino. La puntata ha incassato 3,024,000 spettatori e un share del 20,7%, leggermente inferiore alle precedenti serate di venerdì, che avevano registrato 3,28 milioni (23,4% di share). Nonostante il calo, la media complessiva della stagione resta solida, con un indice medio di 3,3 milioni di spettatori e circa il 23,5% di share.

Confronto con le puntate precedenti del Grande Fratello Vip

Se si fanno un salto indietro, le sedicesime puntate delle passate stagioni hanno sempre superato il milione e mezzo di spettatori, con picchi sopra i due milioni fino alla primavera scorsa. La quarta edizione (11 marzo 2020) aveva registrato 3,743,000 telespettatori (19,00% di share); la quinta (6 novembre 2020) 3,379,000 (18,69%); la sesta (5 novembre 2021) 3,098,000 (19,61%); la settima (10 novembre 2022) 2,596,000 (20,71%); l’ottava (12 maggio 2026) 2,052,000 (18,2%). Il calo osservato nella nona edizione si spiega in parte con una minore dinamicità narrativa e la recente uscita di Alex Belli.

Altri programmi in concorrenza

Parallelamente ai due reality, altre produzioni hanno registrato risultati interessanti. Su Rai Due, la sesta puntata della sesta stagione di L’Ispettore Coliandro ha attirato 640,000 telespettatori, corrispondenti al 3,8% di share. Il format, condotto da Giampaolo Morelli, continua a mantenere un pubblico di nicchia ma stabile.

Su Italia 1, la proiezione di Harry Potter e la pietra filosofale ha incassato 1,214,000 spettatori, ottenendo il 7,9% di share. L’uscita del classico Disney ha conferito a Italia 1 un aumento di gradimento nella fascia serale, soprattutto tra i più giovani.

Infine, su Rete 4, il talk show di cronaca nera Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, è stato seguito da 984,000 spettatori, pari al 7,6% di share. Il programma rimane un punto di riferimento per gli appassionati di cronaca giudiziaria.

La serata del 6 novembre ha mostrato una netta preferenza del pubblico verso i format di intrattenimento più consolidati, con The Voice Senior che ha confermato la sua leadership di ascolto, mentre Grande Fratello Vip continua a reggere una base di fan solida, ma con prospettive di crescita limitate alle fasi finali.