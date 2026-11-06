L’est di Milano sta vivendo un periodo di trasformazioni urbanistiche che hanno acceso un dibattito acceso tra gli abitanti del quartiere. La proposta di erigere una moschea in una zona già caratterizzata da problemi di manutenzione e decoro ha subito subito un’ondata di critiche da parte di chi teme che il nuovo edificio possa peggiorare un contesto già fragile.

Il progetto prevede la costruzione della struttura religiosa in un tratto compreso tra via Esterle e via Padova, due strade che segnano il cuore di un’area a media densità abitativa. Gli abitanti hanno espresso preoccupazione per la possibilità di un ulteriore degrado urbano, temendo un aumento del traffico, del rumore e una potenziale diminuzione del valore immobiliare delle case circostanti.

Preoccupazioni dei residenti per la nuova moschea

Le manifestazioni di dissenso si sono focalizzate soprattutto su tre aspetti: l’impatto visivo della facciata, il potenziale incremento del traffico veicolare e pedonale, e la gestione dei flussi di persone durante gli orari di preghiera. Alcuni inquilini hanno sottolineato che la zona è già segnala da “degrado” e che l’aggiunta di un edificio di grandi dimensioni potrebbe rinforzare l’immagine di abbandono.

Inoltre, il timore di un possibile aumento dei rifiuti e di rumori notturni è stato espresso più volte in assemblee condominiali.

Timori legati a traffico e rumore

Secondo gli abitanti, la “moschea” potrebbe generare un afflusso di veicoli di servizio e di utenti, soprattutto nei giorni festivi, creando congestioni in strade già strette. I residenti hanno chiesto studi di impatto ambientale più approfonditi e la predisposizione di percorsi pedonali dedicati per ridurre l’interferenza con la viabilità locale. L’aspetto acustico è stato descritto come una “potenziale fonte di disturbo” soprattutto per le famiglie con bambini piccoli.

Il ruolo degli studenti del Politecnico di Milano nel progetto

Un elemento che ha alimentato ulteriormente la polemica è stato il coinvolgimento di alcuni gruppi di studenti del Politecnico di Milano nella fase di progettazione architettonica. Le facoltà di architettura e design hanno offerto supporto tecnico, elaborando proposte di layout e facciate che dovevano coniugare funzionalità religiosa e integrazione con il tessuto urbano circostante.

Criticità della partecipazione accademica

La partecipazione accademica è stata vista da parte della popolazione come una mancanza di dialogo diretto con i cittadini. Gli abitanti lamentano che il coinvolgimento degli studenti sia avvenuto senza una reale consultazione della comunità, alimentando la percezione di una decisione presa “dall’alto”. Alcuni rappresentanti dei residenti hanno richiesto incontri pubblici regolari e una maggiore trasparenza sui risultati delle simulazioni di traffico e sui piani di gestione dei rifiuti.

Risposta delle istituzioni e scenari futuri

Il Comune di Milano ha risposto dichiarando di aver avviato una serie di sopralluoghi tecnici per valutare l’impatto complessivo del progetto. Sono stati promossi incontri di quartiere per raccogliere le osservazioni dei cittadini, e il responsabile urbanistica ha promesso di considerare le proposte di mitigazione avanzate dagli abitanti, quali la realizzazione di barriere verdi e l’installazione di sistemi di insonorizzazione.

Nel frattempo, il progetto rimane in fase di approvazione definitiva. Gli osservatori locali sottolineano che la conclusione di questo dibattito dipenderà dalla capacità delle istituzioni di trovare un compromesso accettabile, capace di bilanciare le esigenze della comunità religiosa con quelle della popolazione residente, evitando così un ulteriore peggioramento del degrado urbano.