Le recenti elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno consegnato al Partito Democratico una netta maggioranza in entrambe le camere del Congresso, mentre nello stesso periodo il calcio portoghese ha salutato una leggenda: Cristiano Ronaldo ha comunicato il proprio ritiro dalla nazionale.

Midterm 2026: il popolo americano boccia Trump

Il voto di midterm 2026 ha ribaltato le aspettative più ottimistiche sui numeri del presidente Donald Trump. I democratici hanno ottenuto 232 seggi alla Camera dei Rappresentanti e 54 al Senato, assicurandosi la prima maggioranza di bilancio da quando il partito aveva perso il controllo della Camera nel 2020. Il risultato è stato definito un vero tsunami blu, alimentato dal malcontento per il caro carburante, i dazi commerciali e il coinvolgimento degli Stati Uniti in una guerra contro l’Iran.

Vincite chiave e rottura dei forti repubblicani

Tra le vittorie più sorprendenti, il democratico James Talarico ha sconfitto Ken Paxton in Texas, strappando la rocca rossa anche grazie a un ingente finanziamento di Elon Musk a favore del campione repubblicano. Nel Kansas, Adam Hamilton è diventato il primo democratico ad entrare nella Camera alta dal 1932, mentre in Michigan Abdel El-Sayed è risultato il primo musulmano ad essere eletto al Senato, consolidando l’ala progressista del partito.

La sconfitta del governatore repubblicano Greg Abbott in Texas ha rappresentato il colpo più duro per i conservatori, che hanno dovuto cedere il potere a Gina Hinojosa, prima governatrice afroamericana del Lone Star State. Le dichiarazioni di JD Vance hanno evidenziato come la guerra in Iran sia stata una delle cause principali della sconfitta repubblicana, aprendo la strada a possibili candidature al 2028.

Nel frattempo lo speaker della Camera, Mike Johnson, stretto alleato di Trump, ha annunciato la sua intenzione di lasciare la carica, mentre le possibili successioni sono contese tra Jim Jordan e Steve Scalise, pronti a guidare la Camera verso una nuova era di confronto con la maggioranza democratica.

Cristiano Ronaldo annuncia il ritiro dalla nazionale portoghese

Il 5 novembre 2026, il famoso calciatore Cristiano Ronaldo ha pubblicato su Instagram un video emotivo in cui dichiara il proprio ritiro dalla nazionale del Portogallo. Con le parole “Al popolo portoghese: è giunto il giorno di restituire la maglia numero sette, che appartiene a tutti noi”, il campione 41enne ha chiuso un capitolo di 23 anni di storia internazionale, durante i quali ha collezionato cinque titoli europei, una Champions League e un Mondiale a squadre.

Il percorso di 23 anni nella maglia numero sette

Ronaldo ha ricordato di aver sempre voluto “vincere, essere il migliore e fare la storia”, riconoscendo di aver commesso anche errori ma di non aver mai mollato. La decisione arriva dopo l’incidente avvenuto in Danimarca, dove una fuga dal ritiro ha portato a una sospensione di 30 giorni. Il video ha suscitato un’ondata di solidarietà da parte dei tifosi, che hanno definito il gesto “un atto di grande dignità”. L’ex capitano ha così restituito la maglia al popolo, segnando la fine di una delle carriere più illustri del calcio contemporaneo.