Il 5 novembre 2026 un gruppo di ex generali dell’esercito israeliano ha annunciato pubblicamente la propria disponibilità a sostenere gli agricoltori palestinesi nella raccolta delle olive nella Cisgiordania occupata.

Un gesto inatteso: i veterani si offrono ai coltivatori di olive

Tre alte carriere militari, ormai concluse, hanno spinto i loro membri a prendere una posizione aperta contro le violenze dei coloni che, secondo le loro testimonianze, ostacolano sistematicamente la raccolta delle olive.

I generali hanno dichiarato che la loro esperienza operativa può essere messa a disposizione per garantire sicurezza logistica, sorveglianza e assistenza tecnica durante le stagioni di raccolta, elementi che ritengono cruciali per la sopravvivenza economica delle comunità rurali palestinesi.

Motivazioni alla base dell’intervento

Durante un’intervista, i veterani hanno sottolineato la loro frustrazione per gli atti di intimidazione e vandalismo perpetrati da coloni israeliani.

Hanno spiegato che, pur avendo servito lo Stato, non possono più chiudere gli occhi di fronte a una situazione che definiscono “inaccettabile dal punto di vista umano”. Il loro impegno nasce da un profondo senso di responsabilità verso il rispetto dei diritti umani e della legge internazionale.

La realtà delle olive nella Cisgiordania

Le olive rappresentano una delle colture più antiche e redditizie della regione. Per molte famiglie palestinesi, la produzione di olio d’oliva è non solo una fonte di reddito, ma anche un simbolo culturale radicato da generazioni. Tuttavia, la presenza di insediamenti israeliani lungo i terreni agricoli ha portato a frequenti scontri, con casi documentati di alberi abbattuti, sacchetti di olive sacchettati e intimidazioni durante le ore di raccolta.

Denunce di violenza e impatto economico

Organizzazioni locali hanno denunciato che negli ultimi anni il numero di episodi di violenza contro i coltivatori palestinesi è aumentato del 40 %. Le perdite economiche sono stimate in centinaia di migliaia di euro ogni stagione, con conseguenze dirette sulla sicurezza alimentare delle comunità rurali. Gli ex ufficiali hanno evidenziato come la loro presenza possa ridurre il rischio di nuovi attacchi, fungendo da deterrente visibile.

Il progetto, ancora in fase di definizione, prevede la partecipazione di volontari provenienti da diverse unità di fanteria e intelligence, che metteranno a disposizione veicoli blindati, sistemi di comunicazione e formazione su pratiche di difesa non violenta. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un “corridoio di sicurezza” durante le ore critiche della raccolta, garantendo che gli agricoltori possano portare a termine il lavoro senza timori.