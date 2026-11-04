Nuovo sfogo di Valeria Marini al Grande Fratello Vip. Dopo gli ultimi scontri con Marina La Rosa, la showgirl si è confidata con il suo amico Alex Belli, accusando la coinquilina di provocarla continuamente e definendola «invidiosa». L’attore ha condiviso le sue considerazioni, consigliandole di non darle ulteriore importanza.

Grande Fratello Vip, cresce la tensione tra Valeria Marini e Marina La Rosa

La convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip continua a riservare momenti di tensione e nuovi confronti. Tra i rapporti più difficili da gestire c’è quello tra Valeria Marini e Marina La Rosa, che nelle ultime settimane si sono trovate più volte su posizioni opposte. Dopo le recenti incomprensioni, la showgirl è tornata sull’argomento durante una conversazione privata con Alex Belli, confidandogli il proprio disappunto per alcuni atteggiamenti della coinquilina.

“Invidiosa”. Scontro tra Valeria Marini e Marina La rosa al Gf Vip

A tornare sull’argomento è stata la stessa Valeria durante una chiacchierata in camera da letto con Alex. Nel corso della conversazione ha raccontato alcuni episodi che l’hanno infastidita, tra cui una battuta pronunciata da Marina a tavola e riferita ad Andreas Müller: «Non sono il coreografo di Valeria Marini».

Ripensando agli scontri precedenti, ha riconosciuto di aver sbagliato a dare troppo spazio alla rivale: «Il mio errore è stato di averle detto che è una giocatrice, ogni cosa che dice la fa perché ha un fine».

Poi, senza nascondere il proprio fastidio, ha aggiunto: «È talmente una persona cattiva che mi frega di cosa dice qua». La sua conclusione è stata altrettanto esplicita: «Non devo cadere nelle sue provocazioni, ignorarla» e «È invidiosa». Belli ha appoggiato la posizione dell’amica, suggerendole di non alimentare ulteriormente il confronto e di sottrarsi alle provocazioni.

Marina ha infatti già conquistato un risultato importante nel percorso televisivo: il 30 ottobre è stata proclamata la prima finalista del Grande Fratello Vip, dopo aver ottenuto il maggior numero di preferenze al televoto.