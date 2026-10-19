Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti hanno trascorso la notte insieme, nascosti sotto le coperte.

Notte di fuoco nella Casa del Grande Fratello Vip, con due concorrenti sempre più vicini, tanto che hanno trascorso la notte insieme nascosti sotto una coperta.

Grande Fratello Vip, intimità sotto le coperte: i due concorrenti sempre più vicini

Questa sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste.

Ad attirare l’attenzione in queste ultime settimane il “triangolo amoroso” formato da Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Gian Marco Ciaccia. Come saprete Piera ha deciso di lasciare Gian Marco, avvicinandosi sempre di più ad Alessandro. Nelle ultime ore i due sono apparsi sempre più vicini, arrivando anche a condividere lo stesso letto. Prima di dormire, si sono inoltre nascosti sotto le coperte, ma non è chiaro cosa sia successo.

Tra le ipotesi è che i due si siano scambiati un bacio e che abbaino però deciso di nascondersi dalle telecamere. Vedremo se questa sera Ilary Blasi chiederà loro qualcosa, con i fan che sono in attesa di capire se il loro rapporto ha fatto uno step in avanti.

Grande Fratello Vip, Piera e Alessandro dormono insieme: la reazione di Gian Marco Ciaccia

Come visto notte movimentata nella Casa del Grande Fratello Vip, con Piera Meloni e Alessandro Roncaccia che hanno condiviso lo stesso letto. Per molti i due si sarebbero anche baciati. Ma, come ha reagito a ciò l’ex di Piera Gian Marco Ciaccia? Su X, Gian Marco Ciaccia ha risposto a un commento ironico di un utente che lo definiva profetico per aver ipotizzato che Piera “portava in grembo un Roncaccino”. Ecco la replica: “Speriamo che almeno il piccolo nasca con un cervello.” Una riposta sarcastica che aggiunge un nuovo capitolo a questo triangolo che sta catturando l’attenzione dei fan dei questa nuova edizione del reality show.