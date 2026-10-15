L’appello lanciato da Luciana Littizzetto a Pedro Sánchez durante Che tempo che fa ha attirato l’attenzione del premier spagnolo, dando vita a un botta e risposta ironico sui social. La comica torinese lo ha invitato a trasferirsi in Italia per guidare il centrosinistra, scherzando sulle divisioni tra le forze del campo largo. Sánchez ha raccolto la provocazione e ha risposto con una battuta sulla paella, senza risparmiare una dichiarazione di stima per Elly Schlein.

A rendere ancora più curioso lo scambio, la citazione finale di una celebre canzone di Raffaella Carrà.

“Pedro vieni in Italia”, l’appello di Luciana Littizzetto al premier spagnolo

Il botta e risposta tra Pedro Sánchez e Luciana Littizzetto ha trasformato un appello televisivo in un simpatico scambio sui social. Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, in onda sul Nove con Fabio Fazio, la comica torinese ha dedicato la sua consueta letterina al primo ministro spagnolo, invitandolo scherzosamente a trasferirsi in Italia per assumere la guida del centrosinistra.

Una proposta provocatoria, nata dalle difficoltà di dialogo tra le forze che compongono il cosiddetto campo largo, alle prese con posizioni differenti su diversi temi politici.

Nel suo monologo, Littizzetto ha fatto riferimento anche alle recenti difficoltà incontrate dal governo spagnolo, ricorrendo a uno spagnolo volutamente maccheronico per rendere ancora più ironica la sua richiesta.

«Il campo largo è un po’ como la paella, con mille ingrediente. Vieni in Italia, qui Schlein e Conte litigano come cane e gatto, abbiamo bisogno di te», ha detto rivolgendosi direttamente a Sánchez. L’attrice ha quindi descritto il premier come il candidato ideale per tenere insieme le diverse anime della coalizione, tra complimenti scherzosi e riferimenti al suo aspetto e al suo carisma.

“Sempre tuo, Pedro Pedro Pedro”: la replica di Sánchez all’appello di Littizzetto

Sánchez non ha lasciato cadere nel vuoto l’invito, rispondendo direttamente al contenuto pubblicato sui social. La sua replica, accompagnata da un tono altrettanto ironico, ha ringraziato Littizzetto per le parole ricevute, chiarendo però di non avere intenzione di lasciare la Spagna. «Grazie per le gentili parole Luciana ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per almeno quattro anni». Il riferimento richiama la durata di una legislatura spagnola e la volontà del capo del governo di proseguire il proprio percorso politico nel Paese.

Nel commento, Sánchez ha anche espresso apprezzamento per Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, dichiarando: «E comunque non riesco proprio a immaginare una persona migliore per l’Italia che Elly Schlein». Un messaggio che ribadisce la vicinanza politica tra i due leader, i cui partiti fanno parte del Partito Socialista Europeo. La chiusura è stata affidata a una citazione musicale, riprendendo il brano Pedro di Raffaella Carrà che Littizzetto aveva utilizzato nel suo appello: «Sempre tuo, Pedro Pedro Pedro».

Dietro la battuta sulla paella c’è anche un riferimento all’attualità politica spagnola. Sánchez punta infatti a superare le difficoltà parlamentari e il distacco nei sondaggi rispetto ai partiti di destra, cercando di consolidare il proprio consenso in vista delle prossime elezioni anticipate, convocate per il 29 novembre.

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